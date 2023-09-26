台男娶櫻花妹「飛日本打拚」！卻遭搬空2700萬嘆：異國婚姻是地獄

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阿廉當時靠著配偶簽證，一邊在日本打工，一邊去市公所學習免費日文課，在半年後通過日本語能力試驗（JLPT）二級檢定，進入夢寐以求的賽車學校就讀，妻子則辛苦地在會記事務所工作。
阿廉畢業後原本打算到西班牙車隊工作，但因妻子極力反對，他便搬到關東區一間車場就職，但妻子卻因適應不良而鬱鬱寡歡，阿廉平時也忙於工作而早出晚歸，最後妻子懷孕後獨自搬回關西，僅丟下一句：「要不要來隨便你。」阿廉只好再度辭職跟著妻子回到關西，但新公司卻又不斷將他派到國外出差，每個月只有1週能待在日本，阿廉只能拚命賺錢彌補感情裂痕。
阿廉將銀行存摺、印章、提款卡都交給妻子保管，直到妻子某天說想要買房，他才驚覺家中帳戶竟毫無存款，「在日本工作十幾年，把薪水全數上繳給妻子，也不曾領過零用錢」，他被財務問題嚇到身體開始出現狀況，賀爾蒙內分泌失調，暴瘦23公斤，妻子的態度卻相當冷酷無情，讓阿廉做出離婚決定。
阿廉表示，妻子一開始裝作無法接受，但開始常常消失不在家，某次他從國外回來，發現家裡全被搬空，桌上則放有一張紙條寫著，「我照你的要求搬出去了，以後有事找我律師談」。幾個月後阿廉收到婚姻費用請求的法律傳票，按照日本法律規定，只要夫妻關係存在，收入較高者就必須負擔對方生活費。
阿廉每個月要支付房租、稅金各8萬日圓（約新台幣1.67萬元），再加上付給妻子9萬日圓（約新台幣1.88萬元），薪水被扣到只剩零頭，但身為外國人不能有不良紀錄，他只好變賣愛車、跟銀行借貸來支付，「我終於體會到這段異國婚姻根本是地獄」，最終他透過一群日本專業律師團隊成功和對方離婚。
阿廉無奈地說，「之後整理帳目，發現她在搬走前，這幾年在我不知情的情況下，總共拿走了我2700萬日幣」，但他也直言：「我的故事不代表所有人的遭遇，肯定世界還存在真愛，我只能說，我現在過得很好。」