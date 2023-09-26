最新民調曝！賴清德崩跌10% 黃揚明：我解讀是校正回歸
台灣民意基金會今（26）日公布最新民調，結果顯示民進黨總統參選人賴清德支持度相較於上個月崩跌10%，資深媒體人黃揚明解讀是「校正回歸」，認為上月民調問卷被質疑有引導效應，而本次總統民調在非常例時事題前先提問，值得肯定，至於民調所呈現出的結果，各陣營如何解讀，就見仁見智。
記者陳威叡／台北報導
黃揚明表示，賴清德支持度較上月減少10％被認為是崩跌，但他解讀是「校正回歸」，分析台灣民意基金會上月問卷前3題分別為「對賴出訪達成敦睦邦交、提高台灣國際能見度有無信心？」「是否歡迎美國提供台灣超過百億軍援？」「是否同意麻生太郎稱台美日要做好打仗覺悟，打消中共犯台念頭？」我
黃揚明認為，這問卷題目設計可能讓綠營支持者回答率增加、藍營支持者拒答率增加，因此侯友宜在8月的支持度13.6％創下新低，而賴清德則是創下43.4％的新高。
黃揚明表示，台灣民意基金會本月民調問卷第一題為「是否關心這次總統選舉結果？誰當選或誰落選？」接著就是問賴清德、柯文哲、侯友宜三腳督的支持度，再下一題則是加入郭台銘的四腳督支持度。
黃揚明指出，這次非常例時事題，包括賴佩霞搭配副手對郭台銘是否加分？中共若對台發動戰爭希望誰是總統？缺蛋風波對陳吉仲是否滿意？是否擔心日本排放核廢水造成海洋污染等問題，都是在問完總統支持度之後才詢問，認為此設計方式較不會引發8月問卷被質疑有引導效應，值得肯定。
最後黃揚明稱，至於民調所呈現出的結果，各陣營如何解讀，就見仁見智，畢竟市面上每一份民調因調查工具、抽樣方式、問卷設計等不同，都有其特質，也予以尊重。