接檔《Moving異能》！《魷魚遊戲》魏河俊的初戀　變成池昌旭老婆

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劇中，池昌旭為了壟斷韓、中、日3國毒品，偽裝成權勝浩潛入毒品交易中心，因此有大量的動作戲，池昌旭表示：「比起演2個角色，我更集中於人物的處境，為了好好表現俊末會做出何種選擇、會變得多淒慘、多崩潰，我付出了很多的努力去詮釋演技。」除了動作場景，他還有不少吵架場面，池昌旭透露拍吵架戲時，會聯想到跟某人吵架的原因，以此方式加速表達憤怒的情感。
魏河俊劇中是犯罪組織「江南聯合」的老大，因為兒時歷經創傷，生長過程「只許成功」，於是從底層一路往上爬，同時養成做事不擇手段的個性。魏河俊說：「鄭企鐵作為組織頭目，但很難掌握他到底在想什麼、要做什麼，雖然眼神跟表情跟機器人一樣，但遇到初戀宜貞的時候，又會展現純真的面貌。」
林世美飾演池昌旭的老婆，同時也是魏河俊的初戀，她得知老公要潛入「江南聯合」，為了解決危機自告奮勇加入團隊出任務，3人關係因此產生變化。林世美表示故事情節很有趣，「每個人的感情都很有意思！」
除了《惡中之惡》，池昌旭曾在《HEALER治癒者》、《守護者K2》有大量動作場面，魏河俊就稱讚池昌旭的拍攝配合度是100分，「我從小就是看池昌旭的動作戲學習演技，我也對動作戲很有信心，我們一起拍的話，能拍出更真實的感覺」。 《惡中之惡》總計12集，27日下午3點於Disney+上線，每週三更新2集。
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