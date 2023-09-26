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接檔《Moving異能》！《魷魚遊戲》魏河俊的初戀　變成池昌旭老婆

▲接檔《Moving異能》的韓劇《惡中之惡》，由池昌旭、《魷魚遊戲》魏河俊（左）主演。（圖／Disney+）
▲接檔《Moving異能》的韓劇《惡中之惡》，由池昌旭、《魷魚遊戲》魏河俊（左）主演。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

熱門韓劇《Moving異能》剛播完，接檔同一時段的作品為池昌旭、《魷魚遊戲》魏河俊主演的《惡中之惡》，2人跟導演韓東旭、女主角林世美今（26）日上午舉辦記者會，池昌旭認為《惡中之惡》能在中秋假期前夕上線，感到非常榮幸，導演韓東旭樂見《Moving異能》大受歡迎，同時感到擔心，希望《惡中之惡》也能受到觀眾支持。

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▲劇中，池昌旭飾演鄉村警官。（圖／Disney+）
▲劇中，池昌旭飾演鄉村警官。（圖／Disney+）
《惡中之惡》故事背景設定在1990年代的首爾，講述一名前DJ在掌握一個黑道組織後，開始在城市的夜店販售被暱稱為「江南水晶」（暫譯）的新型強效毒品。由於警方對此類毒品的來源所知甚少，為了破獲這個猖獗的販毒組織，鄉村警官朴俊末（池昌旭 飾）接獲任務潛入組織內部，卻意外發現同樣身為警探的妻子劉宜貞（林世美 飾）也自願參與這次的危險任務，而且她似乎與這名罪大惡極的販毒集團首領鄭企鐵（魏河俊 飾）有著一段不可告人的過往。

劇中，池昌旭為了壟斷韓、中、日3國毒品，偽裝成權勝浩潛入毒品交易中心，因此有大量的動作戲，池昌旭表示：「比起演2個角色，我更集中於人物的處境，為了好好表現俊末會做出何種選擇、會變得多淒慘、多崩潰，我付出了很多的努力去詮釋演技。」除了動作場景，他還有不少吵架場面，池昌旭透露拍吵架戲時，會聯想到跟某人吵架的原因，以此方式加速表達憤怒的情感。

▲劇中，魏河俊飾演毒販老大。（圖／Disney+）
▲劇中，魏河俊飾演毒販老大。（圖／Disney+）
魏河俊劇中是犯罪組織「江南聯合」的老大，因為兒時歷經創傷，生長過程「只許成功」，於是從底層一路往上爬，同時養成做事不擇手段的個性。魏河俊說：「鄭企鐵作為組織頭目，但很難掌握他到底在想什麼、要做什麼，雖然眼神跟表情跟機器人一樣，但遇到初戀宜貞的時候，又會展現純真的面貌。」

林世美飾演池昌旭的老婆，同時也是魏河俊的初戀，她得知老公要潛入「江南聯合」，為了解決危機自告奮勇加入團隊出任務，3人關係因此產生變化。林世美表示故事情節很有趣，「每個人的感情都很有意思！」

除了《惡中之惡》，池昌旭曾在《HEALER治癒者》、《守護者K2》有大量動作場面，魏河俊就稱讚池昌旭的拍攝配合度是100分，「我從小就是看池昌旭的動作戲學習演技，我也對動作戲很有信心，我們一起拍的話，能拍出更真實的感覺」。 《惡中之惡》總計12集，27日下午3點於Disney+上線，每週三更新2集。

▲劇中，林世美是池昌旭的老婆、魏河俊的初戀。（圖／Disney+）
▲劇中，林世美是池昌旭的老婆、魏河俊的初戀。（圖／Disney+）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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