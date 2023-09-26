Google在台啟用資料中心滿10年！續朝亞洲矽谷目標前進

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Google表示，台灣已逐漸成為Google網路基礎建設佈局中的戰略樞紐，在實現全球AI、雲端、以及軟硬體整合的願景進程中扮演重要角色，而Google將持續實踐「Google智慧台灣計畫」的長期承諾，透過不斷投入雲端基礎建設的發展，協助台灣成為亞洲矽谷。
Google全球資料中心營運資深總經理Gary Demasi指出，資料中心是Google實現創新科技的超級電腦，達成「讓 AI 幫助所有人（Make AI helpful for everyone）」目標的基石 ，這10年也已逐步落實在台投入建制和擴建資料中心的承諾。
經濟部長王美花也提到，在台灣實現亞洲矽谷的遠景中，強化網路基礎建設是不可或缺的一環，Google是最早在台灣投資設立超大規模資料中心的跨國企業之一，不但長期支持台灣的創新研發環境和科技產業，更在投資營運的過程幫助台灣提升數位韌性、落實能源轉型、活絡網路經濟。
她表示，期許Google能持續在台灣長期投資，透過科技整合與創新思維的力量將台灣與世界連結。
此外，位於台灣、亞太區首座的Google Cloud據點今年也設置屆滿10年。Google在過去幾年期間陸續投資了四條於台灣上岸的國際海底電纜，包括已啟用的FASTER台灣延伸段與PLCN 、興建中的Apricot，以及近期才宣布投入、首次採用多核心光纖（MCF）的 TPU。
截至2021年，Google所投資、於台灣上岸的國際海底電纜項目，已為台灣創造超過6.4萬個工作機會、以及260億美元的GDP貢獻。
針對永續議題，Google指出，節能減碳是Google的長期使命，更是資料中心在運轉期間不曾停歇的行動，Google資料中心平均比一般資料中心節能1.5倍，且Google資料中心5年前的用電量 ，可在現今產生高出三倍的運算力。
Google為資料中心研發出具備碳智慧 (carbon intelligence) 的運算平台，讓資料中心可以針對最易取得零碳排電力的位置和時段，調節或轉移用電需求。Google也將自行設計的高節能 Tensor Processing Unit (TPU) 部署於資料中心，讓伺服器大幅提高效能，輕鬆執行智慧溫控、燈光和冷卻控制。
水資源的節約與再利用也是Google的核心目標，在台灣的資料中心在設計之初便選擇以冷卻水降溫，且致力透過各種方式降低用水量，像是以夜間降溫、熱能儲存、雨水貯留等系統。
另外，透過台灣政府的指導與合作，Google位於彰化的資料中心於2022年起便轉換為100%工業用水，確保與民生用水分流。