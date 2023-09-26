薪資低、護病比高！護理師離職率創10年新高、工作滿意度46.7分

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據1111人力銀行的調查，護理人員對工作的滿意度極低，平均只有46.7分，與及格的60分相距甚遠。而護理人員對工作最不滿意的部分包括「薪資偏低」75.6%、「加薪慢／幅度少」60.3%、「護病比過高」57.9%、「人力吃緊」57.9%、「工時長」49.3%以及「輪班制」45.6%。
進一步交叉分析發現，年資在10年以下的護理人員，工作的滿意度在50分以下的比例高達8成。調查中更直指，促使護理人員離開工作的因素包括有「薪資待遇與付出不成正比」79.6%、「常態加班身心俱疲」54.6%、「護病比過高」53.6%、「責任制壓力過大」48.6%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，護理人員從養成到進入業界工作，要經過漫長的培育過程，由於照護病人的工作24小時不能中斷，在成為合格的護理人員之後，首先要面臨的就是輪班，但和一般生產線的工作不同，因為病人的照護有延續性，到班前後的交班時段，往往成為護理人員的隱形工時，再加上患者病況充滿不確定性，任何一個突發事件都會讓護理人員無法準時下班。不但班表會因為病人的增加、減少出現變動，即使是休假，也有所謂的待命制度，讓護理人員沒有辦法擁有自由的休息時間。
其次，護理人員在工作時要肩負龐大的壓力，除了要暴露在高風險的工作環境，在台灣最容易被檢視的就是「護病比」，根據「台灣醫療改革基金會」在2016年揭露的資料，台灣的護病比高達1:13，是全球第一。
曾仲葳指出，儘管衛福部已經訂出不同層級的醫療院所的護病比，醫學中心1比9、區域醫院1比12、地區醫院則是1比15，同時也承諾推動三班護病比，但與國際標準相較，國內護理人員的負擔仍較國際更為沉重，成為護理人員最在意的焦點之一，另外，去年台灣護理師總離職率近12%，寫下10年新高，對於常態性人力吃緊的護理工作形成更大的壓力。
曾仲葳分析，護理人員整體薪資的成長多來自加班、津貼、包班等費用，這些建立在高工時、高壓力的付出之上，導致護理人員認為薪資與付出不成正比，而新進的護理人員，對於職場文化仍在熟悉中，因此滿意度更低。
為了解決護理人才荒，1111人力銀行與立委洪孟楷、陳靜敏、游毓蘭等人，今天下午2點在立法院舉辦「改善護理人員權益公聽會」，邀請台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳、會員楊卉庭、台北醫學大學護理學院院長蔡佩珊、整合醫學專科醫師姜冠宇、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜、智齡科技創辦人康仕仲等人，從不同面向探討「如何規範合理護病比？」、「如何改善護理人員待遇？」以及「如何打造友善護理職場？」等議題，盼凝聚產官學共識，為人才匱乏提供解方。