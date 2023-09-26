中秋連假！蘇花路廊雙向交通「估逾7萬輛次」　花東訂房率已達7成

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假期後段則以北返車流為主，預估10月1日起將出現北上車流高峰，北上全日交通量約14,700輛次/日，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間6時後緩解。受東北風影響，中秋連續假期宜蘭及花蓮地區天氣型態為局部陣雨，提醒用路人持續留意最新天氣預報資訊及路況，適時調整行程及路線。
公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，112年中秋節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：
一、112年9月29日：5時至17時（雙向）。
二、112年9月30日：7時至13時（雙向）。
三、112年10月1日：12時至18時（雙向）。
公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。
公路局東區養護工程分局提醒，用路人行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用。