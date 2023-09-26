吸金案犯罪所得變賣！13間豪宅、保時捷 士林分署打折賣
法務部行政執行署士林分署將於10月3日下午3點，拍賣紅富海公司負責人黃圓映名下13間豪宅，總價超過3億元，另有一起詐騙案所查扣到的保時捷新車，市價近500萬元，也將一併拍賣，民眾如有購買意願，可上士林分署網站瀏覽拍賣公告。
記者潘千詩／台北報導
士林分署表示，「安泰登峰社區」為紅樹林捷運站對面之商辦大樓，近淡水河出海口，每間房屋均配置1至2個不等之平面停車位，今年9月5日第二次拍賣已拍定2間房屋，本次為第三次拍賣，9間房屋分8標拍賣，每標底價約介於1856萬元至4160萬元間，總底價為1億8656萬元已低於市場行情價，拍定後均點交。
「樸園水調歌社區」近明德捷運站，步行約十分鐘，交通便利、又近天母商圈sogo百貨，與士東國小、榮總醫院、振興醫院均步行二十分鐘內可達，環境清幽、生活機能佳，每間房屋均配置平面停車位或機械停車位，本次為第2次拍賣，4間房屋分2標拍賣，每標底價約5700萬元，拍定後均點交。
另有一輛深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，為台北地檢署偵辦非法吸金案所查扣囑託士林分署變價的犯罪所得。
士林分署表示，該輛車於2020年12月出廠，尚未滿3年，是近來少見車齡相對較年輕的車輛，外觀也維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，亮眼帥氣又實用，價格更是親民，保證物超所值。