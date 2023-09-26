美國政府關門在即！穆迪：將對國家信用造成負面影響

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穆迪分析師福斯特（William Foster）向《路透社》表示，利率上升導致美國政府債務承受能力面臨更大的壓力，政府可能關閉將進一步證明，華盛頓的政治兩極化正在削弱財政政策制定，「美國財政政策制定不如許多AAA評級同行強勁，從聯邦政府恐關門可進一步證明。」
福斯特指出，如果沒有適合的財政政策應對措施來抵銷這些壓力，美國信用狀況可能會受到影響，而負面的影響可能將會一直存在。如果未能解決這些壓力，恐會導致美國信用評等出現負面展望，甚至可能在某個時候下調評級。
穆迪表示，美國政府關門對經濟的影響可能有限且短暫，最直接的影響是降低政府支出，關門持續時間越長，對整體經濟的負面影響就越大，長期停擺可能會破壞經濟與金融市場。
穆迪指出，雖然政府關門不會影響政府債務支付，但將凸顯政治兩極分化是如何影響財政決策，尤其是今年早些時候政府債務上限問題上採取政治邊緣政策。
儘管債務上限危機最終在違約期限內獲得解決，但這也成為另一間信評機構惠譽 (Fitch) 在8月將美國降評一級的主要因素。
由於美國2黨之間的爭執，國會迄今仍未通過任何支出法案，為10月1日開始的會計年度聯邦機構項目提供資金。