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美國政府關門在即！穆迪：將對國家信用造成負面影響

▲美國政府關門在即，穆迪警告，關門將對主權信用產生負面影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國政府關門在即，穆迪警告，關門將對主權信用產生負面影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由於美國國會拒絕同意拜登政府的預算案，雙方僵持不下，使得美國政府關門在即。國際信評機構穆迪（Moody’s）26日表示，美國政府關門將會損害該國的信用，因為這將凸顯美國機構和治理實力較其他頂級政府相比弱勢。

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根據《路透社》報導，如果美國國會未能在10月1日開始的最新財政年前通過任何支出法案提供年度資金，美國政府將會停擺，且數十萬聯邦政府工作人員也將開始放無薪假。而在此期間，對政策制定者和投資者至關重要的美國主要經濟數據亦將無限期暫停公布。

穆迪分析師福斯特（William Foster）向《路透社》表示，利率上升導致美國政府債務承受能力面臨更大的壓力，政府可能關閉將進一步證明，華盛頓的政治兩極化正在削弱財政政策制定，「美國財政政策制定不如許多AAA評級同行強勁，從聯邦政府恐關門可進一步證明。」

福斯特指出，如果沒有適合的財政政策應對措施來抵銷這些壓力，美國信用狀況可能會受到影響，而負面的影響可能將會一直存在。如果未能解決這些壓力，恐會導致美國信用評等出現負面展望，甚至可能在某個時候下調評級。

穆迪表示，美國政府關門對經濟的影響可能有限且短暫，最直接的影響是降低政府支出，關門持續時間越長，對整體經濟的負面影響就越大，長期停擺可能會破壞經濟與金融市場。

穆迪指出，雖然政府關門不會影響政府債務支付，但將凸顯政治兩極分化是如何影響財政決策，尤其是今年早些時候政府債務上限問題上採取政治邊緣政策。

儘管債務上限危機最終在違約期限內獲得解決，但這也成為另一間信評機構惠譽 (Fitch) 在8月將美國降評一級的主要因素。

由於美國2黨之間的爭執，國會迄今仍未通過任何支出法案，為10月1日開始的會計年度聯邦機構項目提供資金。

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