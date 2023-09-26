勞動部助二度就業婦女重拾自信 妝水水重返職場

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活動當天邀請台南在地彩妝大廠美帥化學(台灣美妍院)專業彩妝師現場教導面試妝容及服裝搭配，並鼓勵婦女朋友們現學現賣，透過模擬走秀活動，真人實境勇於表現自己。參加活動的陳小姐說，離開職場3年多，忙著照顧小孩，在家也不常化妝，最近剛出來找工作，真的很惶恐。但參與這個活動，發現也有很多和我一樣的朋友，而且有就業中心的陪伴及政府獎勵資源協助，發現求職路上不孤單，減輕不少心理壓力並希望可以快點找到工作。
微風美容美體企業社康加彣老師分享創業過程。康老師曾在大學時代接觸了芳療事業，產生濃厚的興趣，為了鑽研芳療技術，曾任職於飯店、SPA連鎖體系，直至時機成熟後，以微型創業鳳凰貸款做為資金開立小型工作室，為求穩定經營，日日訓練提升嫻熟的美容手法、技術及服務品質留住顧客。她建議有創業夢想的朋友們，創業初衷是堅持下去的動力，但更須事前瞭解客群需求及定位、行銷通路及經營管理，事業方能長久，再日益壯大。
勞動部為鼓勵婦女朋友重返職場，針對因家庭因素離開職場超過180天的婦女朋友有意重返職場，可提送自主訓練計畫書精進自身職能專長，經核定並結訓完成求職登記及就業，可申請最高30000元的「自主訓練獎勵」，而穩定就業達90日者，可再領取30000元「再就業獎勵」津貼。