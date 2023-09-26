侯友宜開補助女性凍卵政策　戴瑋姍秀「新北市府不想做」公文打臉

勞動部助二度就業婦女重拾自信 妝水水重返職場

▲勞動部新出爐的婦女再就業計畫就業獎勵金宣導，吸引了近30位民眾參與。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）
▲勞動部新出爐的婦女再就業計畫就業獎勵金宣導，吸引了近30位民眾參與。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者張振興/綜合報導

勞動部雲嘉南分署台南就業中心於26日舉辦「花好月圓，女力再起」活動，邀請彩妝師教導女性朋友把自己妝水水才有好氣色，及二度就業婦女重新投入職場、婦女創業心得分享，還有勞動部新出爐的「婦女再就業計畫」就業獎勵金宣導，吸引了近30位民眾參與，豐富的活動讓婦女朋友們建立重返職場的自信。

我是廣告 請繼續往下閱讀

活動當天邀請台南在地彩妝大廠美帥化學(台灣美妍院)專業彩妝師現場教導面試妝容及服裝搭配，並鼓勵婦女朋友們現學現賣，透過模擬走秀活動，真人實境勇於表現自己。參加活動的陳小姐說，離開職場3年多，忙著照顧小孩，在家也不常化妝，最近剛出來找工作，真的很惶恐。但參與這個活動，發現也有很多和我一樣的朋友，而且有就業中心的陪伴及政府獎勵資源協助，發現求職路上不孤單，減輕不少心理壓力並希望可以快點找到工作。


微風美容美體企業社康加彣老師分享創業過程。康老師曾在大學時代接觸了芳療事業，產生濃厚的興趣，為了鑽研芳療技術，曾任職於飯店、SPA連鎖體系，直至時機成熟後，以微型創業鳳凰貸款做為資金開立小型工作室，為求穩定經營，日日訓練提升嫻熟的美容手法、技術及服務品質留住顧客。她建議有創業夢想的朋友們，創業初衷是堅持下去的動力，但更須事前瞭解客群需求及定位、行銷通路及經營管理，事業方能長久，再日益壯大。

▲活動當天邀請在地彩妝大廠的專業彩妝師現場教導面試妝容及服裝搭配。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）
▲活動當天邀請在地彩妝大廠的專業彩妝師現場教導面試妝容及服裝搭配。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）
勞動部為鼓勵婦女朋友重返職場，針對因家庭因素離開職場超過180天的婦女朋友有意重返職場，可提送自主訓練計畫書精進自身職能專長，經核定並結訓完成求職登記及就業，可申請最高30000元的「自主訓練獎勵」，而穩定就業達90日者，可再領取30000元「再就業獎勵」津貼。

美國政府關門在即！穆迪：將對國家信用造成負面影響

亞運跆拳道／林唯均直落二擊敗中國名將！闖進4強　保底有銅牌

走出喪親之痛 就業中心助6旬婦女安薪就業

婦心情低落攜2幼子奔黃金海岸 台南警大動員避憾事發生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞