10億女星王宥忻扮拉拉隊秀A4腰 回應選不分區立委：還在評估中
「財富女神」、「10億女星」王宥忻日前受邀到美國參加矽谷華人高峰會，12天的行程讓王宥忻收穫豐盛。此外，她還去舊金山參訪旅遊，特地去Meta老闆馬克祖克柏老婆Priscilla Chan最愛吃的台式火鍋嚐鮮，去海邊遊樂園邊吃海鮮看海景，穿上啦啦隊服裝看球賽，秀出傲人A4腰，更有幸參觀Meta與Google總部，看見這些國際企業提供員工幾近完美的工作環境，王宥忻說：「這麼棒的待遇，真的令人嚮往！我也一直想提供給員工如此舒服的工作環境，來我公司上班可以和萌獸們互動，當草泥馬和水豚君的家人。」她也回應參選不分區立委傳言，稱尚在評估。
記者楊穎軒／綜合報導
另外，王宥忻也參訪北美台灣科技年會的座談，王宥忻說：「身為女性創業家，知道其中創業的艱辛，尤其是女性在職場遇到的不平等對待。自己將擔任該組織台灣的主要窗口，未來將協助台灣女性創業家，將事業版圖擴張到矽谷。」
王宥忻離婚後開始展開世界各地學習之旅，這次特別體驗大聯盟球賽，王宥忻穿上巨人隊的衣服大秀A4腰，被大讚逆生長，王宥忻笑說：「維持好的心情可以讓自己越活越年輕，這個球場在海灣旁邊，每次打出全壘打球就掉到海裡，真的是太酷了，今天自己冒充一下啦啦隊，為支持的球隊加油助陣。」
日前有媒體報導王宥忻將成為美女刺客參選不分區立委一事，她親上火線回應：「接受媒體訪問時，有表達有考慮不分區立委，感謝媒體厚愛，直接幫我下標要參選！我砸5000萬成立萌獸樂園沒錯，但這無關政治！目前還是以奉獻回饋社會為優先考量。」她舉例像這次赴美爭取到協助台灣女性創業家可將生意項目推展到矽谷，就是很有意義的事，對於是否從政，還在評估中。