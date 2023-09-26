6成2遇醫療暴力！血汗護理師轉行餐飲　重返業界「加薪1萬再說」

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除了醫療行為的風險，近年對護理人員戕害最劇的還有診間會面臨的醫療暴力問題，調查顯示6成2的護理人員遭受過醫療暴力，主要的類型包括「謾罵咆哮」88.1%、「口頭恐嚇威脅」67.2%、「肢體衝突」24.1%、「糾眾叫囂」21.5%。而遭受醫療暴力的護理人員，有超過8成1會因此萌生離職的念頭。
25歲的小涵是一位專業護理師，在醫院加護病房工作已經5年了，身為第一線的照護人員需要時時刻刻監看病況發展，身心壓力頗大，加護病房都是生死攸關的大事，病人家屬情緒自然不好，第一線的護理人員還得面對咆哮、質問、情勒甚至是威脅，更讓人感到無力又無奈。
小涵認為，明明護理人員已經不足，但醫院卻一直加開病床，導致工作量愈來愈吃重，也難怪護校畢業的新人不太願意進來這個產業，或是剛報到沒多久就主動提離職的也大有人在。
調查指出，在護理人員心目中，有助於解決人才荒的方式，依序是「提高薪資福利」92.0%、「降低護病比」76.6%、「提高護理人員地位」70.3%、「優化輪班制度」61.3%。
至於要加薪多少才能留住護理人員？調查發現平均要加薪3,856元才能留住人才，而且期待加薪的幅度也受到護理人員服務的單位影響，其中服務於醫學中心的護理人員對加薪的期待最高，認為要加7,224元才能留住人才，其次是服務於區域醫院4,716元、地區醫院3,835元。
小涵目前底薪3萬7加上大夜班輪值津貼2萬，平約每月可拿到5萬7的薪水，看似不錯，但每天工作長達10個小時，生活作息日夜顛倒，沒有完整休息、吃飯時間，種種看不見的隱形工時與責任壓力，都是壓垮駱駝的最後一根稻草，希望各多重視護理人員的工作環境，並且調高起薪待遇，才能夠留住人。
陳小姐前後待過2間養老院，曾經月薪最高來到5萬元（底薪+夜班津貼），在護理之家時，需要服務無法自理生活的居住長輩，包含更換鼻胃管、導尿管，與協助長者洗澡、發藥打針、文書建檔等，上大夜班時，需獨自照顧近50位阿公阿嬤，呼叫鈴聲一響就要出動，簡直分身乏術。
陳小姐表示，護理是需要高度專注、耗費大量腦力與體力的工作，幾乎不能犯錯，給錯藥、掛錯點滴等，長期處在高壓緊繃的工作環境，讓她變得不快樂，想逃離這個產業，於是她轉行到餐飲業當PT，薪水整整少了2萬，但人卻變得開朗許多，有時間學跳舞發展多元興趣。會想回到醫護界嗎？陳小姐坦言，薪水至少6萬元，才會考慮重返醫療產業。
1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，醫療業因為不屬於原物料生產、也非製造業領域，因此被視為廣泛的服務業的一環，但醫療工作有其專業性，主要的目的在於治療患者身心的病痛，並非一般滿足心情愉悅的消費性商品，因此民眾在接受醫療服務時，不應以醫療消費者自居，在保障醫護的共識逐漸完善的同時，立法院也曾多次修正醫療法，加重涉及醫療暴力的刑度，來保障醫護人員，也提醒民眾不要以身試法，同時對於付出心力照顧患者的醫護人員，給予更多敬意。