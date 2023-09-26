屏東明揚大火燒出園區大火議題　竹竹苗園縣市高峰會研議防救機制

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屏東明揚公司大火燒出園區大火的問題，也引起社會大眾的重視，今天的會議也針對這次屏東明揚大火提出討論，因園區同業公會過去有處理竹科半導體廠商大火的經驗，將由園區同業公會主政，邀集各消防單位來探討如何讓所有廠商按照規定，當發生大火時消防隊到場，廠商要出示廠內是否有化學物質的清單，讓消防隊員可以了解狀況，以適合的方式滅火。
此次高峰會中除新增的8項合作提案，也提出多項臨時動議，其中苗栗縣長提出請中央盡快確認國道1號楊頭高架橋的施工時程，讓竹竹苗還有園區所有廠商放心，改善交通阻塞問題。
楊文科也說，對於竹科內不斷新建處理廢棄物的設施，這是很好的事，但會引起地方的抗議，也希望竹科訂出回饋機制，讓地方民眾安心，以上建議都非常好，也是今天會議的重要結論。
行政處表示，此次會議提出的8項提案包括「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」、「整合跨域平台，提升行政效益」、「跨縣市琉璃蟻合作防治」、「企業共乘平台計畫」、「建請竹南、銅鑼科學園區設立友善育兒空間」、「旅宿觀光優惠合作方案」、「藝企共榮-藝文場館優惠及冠名認養贊助方案」、「強化南隘路道路系統串連及拓寬可行性評估」，都經過各方廣泛討論而達成共識，展現了竹竹苗、科管局、園區公會共同努力實現區域發展目標的決心。
其中，新竹縣交旅處提出的「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」，期望透過竹竹苗三縣市共同創建跨縣市觀光遊程，串聯各地知名景點和旅宿，打造豐富的2至3日遊程，吸引更多遊客。
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