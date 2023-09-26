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屏東明揚大火燒出園區大火議題　竹竹苗園縣市高峰會研議防救機制

▲「園縣市高峰會」，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、竹科管理局副局長胡世民、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭，共同研議竹竹苗及園區未來發展。（圖／新竹縣政府提供）
▲「園縣市高峰會」，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、竹科管理局副局長胡世民、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭，共同研議竹竹苗及園區未來發展。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

屏東明揚大火燒出園區大火嚴重問題引起各方討論重視，由新竹縣、新竹市、苗栗縣、竹科管理局及台灣科學工業園區科學工業同業公會合作舉辦的「園縣市高峰會」，今（25）日在新竹縣政府舉行第三次會議，新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、竹科管理局副局長胡世民、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭齊聚一堂，除了研議竹竹苗及園區未來發展，也希望設計出合理的防救機制。

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楊文科表示，今天是園縣市高峰會第三次的會議，輪到新竹縣主辦，竹竹苗都是高科技的所在地，高峰會對促進區域的發展起到關鍵作用，很高興大家都親自出席開會。

屏東明揚公司大火燒出園區大火的問題，也引起社會大眾的重視，今天的會議也針對這次屏東明揚大火提出討論，因園區同業公會過去有處理竹科半導體廠商大火的經驗，將由園區同業公會主政，邀集各消防單位來探討如何讓所有廠商按照規定，當發生大火時消防隊到場，廠商要出示廠內是否有化學物質的清單，讓消防隊員可以了解狀況，以適合的方式滅火。

此次高峰會中除新增的8項合作提案，也提出多項臨時動議，其中苗栗縣長提出請中央盡快確認國道1號楊頭高架橋的施工時程，讓竹竹苗還有園區所有廠商放心，改善交通阻塞問題。

楊文科也說，對於竹科內不斷新建處理廢棄物的設施，這是很好的事，但會引起地方的抗議，也希望竹科訂出回饋機制，讓地方民眾安心，以上建議都非常好，也是今天會議的重要結論。

行政處表示，此次會議提出的8項提案包括「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」、「整合跨域平台，提升行政效益」、「跨縣市琉璃蟻合作防治」、「企業共乘平台計畫」、「建請竹南、銅鑼科學園區設立友善育兒空間」、「旅宿觀光優惠合作方案」、「藝企共榮-藝文場館優惠及冠名認養贊助方案」、「強化南隘路道路系統串連及拓寬可行性評估」，都經過各方廣泛討論而達成共識，展現了竹竹苗、科管局、園區公會共同努力實現區域發展目標的決心。

其中，新竹縣交旅處提出的「跨縣市觀光遊程及行銷合作方案」，期望透過竹竹苗三縣市共同創建跨縣市觀光遊程，串聯各地知名景點和旅宿，打造豐富的2至3日遊程，吸引更多遊客。

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