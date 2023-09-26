救少子侯友宜拋補助凍卵　范雲：國政非任意拿女人子宮來喊價

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范雲表示，目前台灣凍卵的使用率低，規範、風險和成效都仍不明。根據台大去年統計顯示，18年間645名女性凍卵，使用率不到10%、活產者僅有2.6%。而今年國健署邀集專家討論，結論是「凍卵有侵入性且副作用大，可能造成生育決策延後，增加高齡懷孕風險與影響人工生殖成功率」，決定再行研議。
此外范雲說，凍卵價格並沒有統一標準，網路上資訊繁雜、費用不一，根據調查發現，光是初次取卵，就要8到15萬元，每年保存費用8000到2萬元。而這些都還不包括凍卵後，其他人工生殖的費用，認為侯友宜提的補助3萬元，「可以說是亂開藥方、緣木求魚、見樹不見林！」
范雲說，作為百年大黨的總統參選人看不懂少子女化的結構性困境，那自己來幫忙解釋，認為造成長年少子女化的因素很多，二個主要結構因素為現行職場不利生養，以及托育供給的量能品質也仍然不足，如果期待主要負責照顧工作的女性或男性能夠留在職場，那麼也需要重新設計職場環境，例如職場托嬰、托育設施、彈性工時、彈性育嬰留職制度，以及疫情後國際上所討論的在家工作。
范雲表示，再者當然是必須克服公立托育資源不足的問題，民進黨政府除了逐步提高補助外，這幾年也積極提出誘因以及遊說企業能夠提供托育設施。對照侯友宜，賴清德的政策，才是腳踏實地打造友善育兒的國家。
范雲說，首先職場環境必須友善生育，承諾落實彈性、臨時的育嬰假。唯有讓勞工不至於因生育離開職場、因生養而影響職涯，配合嬰幼兒的托育照顧時間、勞工職涯發展時程，建立彈性育嬰假，才能解決現在育嬰假與育嬰津貼「看得到、吃不到」的問題。
再來托育環境也要更友善，范雲指出，賴清德承諾，提高托育品質、降低家長負擔。包括提高給0到2歲家長的托育補助，拉近與2到6歲家長間的負擔差距，延長托育時間、提升托育人員待遇。
最後范雲說，少子女化問題背後有複雜的結構因素，用國家資源補助個人凍卵或給第三胎補助，都忽略了改變環境，讓生育與工作都得到支持才是根本，國政必須看見整體，必須細緻討論，「而不是任意拿女人的子宮來喊價！」做好彈性職場、托育配套，解決女性與年輕家長長期在職場與照顧責任間的拉扯，給家長最有力的支持，才有可能讓人放心生養下一代。