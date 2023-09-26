「翡翠騎士」首度訪高 小籠包、富士山造型雞蛋糕準備好了！
國慶連假倒數兩週，日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」將首度訪問高雄，10月8號將在高雄港七號碼頭帶來全台首場演出，高雄市政府為了歡迎他們的到來，備妥小籠包、鹹酥雞等台灣美食，高雄在地青年攤商更製作獨家富士山造型的雞蛋糕要招待日本學子，期盼讓日本學生在視覺和味覺上都對高雄留下最美好的回憶。
記者鄭婷襄／高雄報導
為迎接「翡翠騎士」的到來，在學生抵達首日的歡迎晚宴中，市府不僅備妥小籠包、鹹酥雞、珍珠奶茶等日本學生非常期待的台灣美食；也特地邀來在地青年攤商，準備珍珠豆花、富士山造型雞蛋糕等，讓日本學子能大啖高雄在地美食。
高雄在地青年雞蛋糕攤商朱先生就表示，因自身喜歡日本文化，太太也曾在日本居住三年，因此製作以日本富士山為獨家造型的雞蛋糕，不只食材特地選用自製的香草精提升整體風味和香氣，也特別在包裝盒上手寫日文歡迎日本學生的到來，希望能受到學生的喜愛。
高市府指出，此次翡翠騎士下榻的飯店，座落於高雄港景第一排、緊鄰亞洲新灣區，可俯瞰包含旗津、駁二特區、西子灣等城市景觀，海港房也能眺望高雄港，展現高雄的繁榮和歷史底蘊。
高雄市旅宿業者指出，屆時學生入住的房間也將擺放高雄在地時令水果，演出日一早，日本學生也將於海景餐廳享用早餐，餐廳不只提供各式料理，也準備高雄在地早餐名店的燒餅油條、小籠包，以及現煮擔仔麵，搭配一覽無遺的高雄港灣景緻，讓學生元氣飽滿地準備下午的演出。