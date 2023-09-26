侯友宜喊加碼老農津貼　民進黨：市政擺爛、國政主張慢半拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，林楚茵表示，民進黨主席賴清德深入基層接獲民眾反映，國家社會救助津貼應該酌予增加，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群的生活補助津貼等；感謝行政院聽到民意，調整後國民年金的老年基本保證年金從每月3772元達到每月4036元；老年農民福利津貼也從每月7550元達到每月8080元，讓相關津貼能隨著物價指數調高以滿足國人基本生活所需，普遍性的照顧民眾的生活。
林楚茵提到，民進黨始終跟農民站在一起，積極爭取提升從農環境，35年前，520農民運動就參與其中，在野期間已故戴振耀(耀伯)委員也在立院積極推動，促成老農津貼；前總統陳水扁主政期間，從原本3000元，持續調高額度，到2007年已經調高為6000元，整整調高一倍之多；總統蔡英文2016年再次執政後，持續照顧農民，2022年已有58萬農民受益，明年老農津貼金額將調升至8080元。
此外，陳世凱表示，任何政策推動都需要考量國家整體財政規劃，並且經過計算和評估，國民黨在前段時間，才用似是而非的數據，攻擊蔡政府債留子孫，不論如何地說明，國民黨依然持續抹黑。
陳世凱指出，民進黨執政時期對農民的照顧有目共睹，日前行政院也已經通過，明年老農津貼將要調整為8080元，侯友宜所拋出的老農津貼調漲，雖然有具體的數字，卻不敢說出落實的時間，只說「逐年調漲」，請問是要4年、8年，還是10年，可見又是一張空頭支票想騙票。
陳世凱表示，在侯市長的政見看板上，還將現行的老農津貼7550元寫成7750元，連現在的數字都搞不清楚，更遑論是國政的規畫；他呼籲，政見的推出需要審慎評估，政見的推動更需要逐步落實，這才是負責任的態度，「侯市長既然要推出政見，那是不是應該要先講清楚，預算的來源？而不是國民黨喊財政不好，侯市長卻不斷加碼政策，彼此互相打臉」。