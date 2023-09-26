中華郵政打擊金融詐騙！H1攔阻2.85億元 加入AI偵測異常帳戶
中華郵政公司表示，積極防堵金融詐騙事件，基層櫃檯同仁在防詐第一道防線為民眾把關，透過臨櫃關懷及警示措施，成功守護儲戶財產安全。依警政署統計資料，112年截至6月底止，有效攔阻防制金融詐騙件數已達653件，累積金額約新臺幣2億8500萬餘元，屢獲內政部警政署表揚為防制詐騙執行成效優異金融機構。
記者許若茵／台北報導
中華郵政公司提到，除臨櫃同仁防詐不遺餘力外，公司也從各層面強化防詐措施，儲戶於行動郵局APP操作非約定轉帳、繳費等交易，系統設定僅能使用已綁定的裝置搭配交易密碼（或生物辨識、圖形密碼）進行認證，並提示醒目防詐文字，提升客戶警覺；透過行動郵局APP訊息推播，即時掌握帳戶異動情形。近期，再與其他12家金融機構共同加入刑事警察局「鷹眼識詐聯盟」，運用AI技術，提高偵測異常帳戶準確率。
在郵務方面，中華郵政公司在代收貨款郵件單據印製防詐標語，提醒收件人對非自身訂購的郵件勿簽收付款；此外，也與資安相關機構合作，針對郵政資訊系統定期弱點掃描與滲透測試作業，以維資訊安全，共同打擊偽冒網站。
中華郵政公司說，刻正規劃於中華郵政全球資訊網建置防詐專區，張貼防詐宣導圖文及影片，民眾可至網頁查詢各式詐騙態樣；亦配合金管會規劃之「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，前進29個偏鄉，會同當地警察機關辦理反詐宣導，提升民眾防詐意識。