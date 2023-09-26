MLB／本季10大瘋狂數據！台美混血Corbin Carroll、大谷翔平上榜

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大谷翔平雖本季提前關機，但仍被擺在記錄中，他投打本季合計bWAR（勝場貢獻值）高達10.1，創下大聯盟史上花最少場次的比賽（135場），就破10 WAR的紀錄，前紀錄保持人為2018年還效力紅襪隊的Mookie Betts，當年他出賽136場，bWAR值為10.7。
至於台美混血Corbin Carroll，在文內與金鶯新秀Gunnar Henderson一同被點出，他們分別在國聯與美聯以新秀身份個打出9支三壘安打，其中Corbin Carroll本季已經繳出25轟、50盜的表現，十分有機會拿下本季國聯新人王。
以下是記者Anthony Castrovince列出的本季10大瘋狂紀錄（數據統計截止至9月25日）：
1.亞特蘭大勇士隊本季長打率0.501。（史上最佳）
2.美聯、國聯皆有新秀敲出9支三壘安打。（分別為金鶯Gunnar Henderson、響尾蛇Corbin Carroll）
3.雙城新秀Royce Lewis單季4發滿貫砲。
4.本季主場球隊勝率僅0.521。
5.聖地牙哥教士隊在延長賽的戰績為0勝12敗。
6.費城人明星游擊手透納Trea Turner29次盜壘嘗試全數成功。
7.費城人重砲史瓦伯Kyle Schwarber用0.197打擊率做出貢獻。
8.道奇明星左投克蕭Clayton Kershaw整季126.1局投球為全隊最高。
9.大谷翔平受傷病困擾仍繳出10以上的WAR值。
10.單季「20轟、20盜」打者在本季多達17位。