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MLB／本季10大瘋狂數據！台美混血Corbin Carroll、大谷翔平上榜

▲洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

美國職棒大聯盟官網《MLB.com》記者Anthony Castrovince 26日撰文列出，本賽季10大最瘋狂紀錄，其中台灣熟知的天使「二刀流」巨星大谷翔平、響尾蛇台美混血Corbin Carroll皆有上榜。

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文內先是點出勇士隊本季團隊長打率高達0.501，是大聯盟有史以來長打火力最好的球隊，除了提到勇士團隊火力外，雙城新秀Royce Lewis在18場比賽中，就轟出4發滿貫砲，打破洋基名宿Don Mattingly的39場紀錄。

大谷翔平雖本季提前關機，但仍被擺在記錄中，他投打本季合計bWAR（勝場貢獻值）高達10.1，創下大聯盟史上花最少場次的比賽（135場），就破10 WAR的紀錄，前紀錄保持人為2018年還效力紅襪隊的Mookie Betts，當年他出賽136場，bWAR值為10.7。

至於台美混血Corbin Carroll，在文內與金鶯新秀Gunnar Henderson一同被點出，他們分別在國聯與美聯以新秀身份個打出9支三壘安打，其中Corbin Carroll本季已經繳出25轟、50盜的表現，十分有機會拿下本季國聯新人王。

▲台美混血的響尾蛇新秀Corbin Carroll。（圖／美聯社／達志影像）
▲台美混血的響尾蛇新秀Corbin Carroll。（圖／美聯社／達志影像）
以下是記者Anthony Castrovince列出的本季10大瘋狂紀錄（數據統計截止至9月25日）：

1.亞特蘭大勇士隊本季長打率0.501。（史上最佳）

2.美聯、國聯皆有新秀敲出9支三壘安打。（分別為金鶯Gunnar Henderson、響尾蛇Corbin Carroll

3.雙城新秀Royce Lewis單季4發滿貫砲。

4.本季主場球隊勝率僅0.521。

5.聖地牙哥教士隊在延長賽的戰績為0勝12敗。

6.費城人明星游擊手透納Trea Turner29次盜壘嘗試全數成功。

7.費城人重砲史瓦伯Kyle Schwarber用0.197打擊率做出貢獻。

8.道奇明星左投克蕭Clayton Kershaw整季126.1局投球為全隊最高。

9.大谷翔平受傷病困擾仍繳出10以上的WAR值。

10.單季「20轟、20盜」打者在本季多達17位。

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