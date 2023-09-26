亞運桌球／林昀儒直落三脆敗給中國新星王楚欽　賽後坦言：打不贏

亞運跆拳道／林唯均奪銀！決勝戰遭韓國選手逆轉　中華隊增添銀牌

▲台灣女子53公斤級好手林唯均在杭州亞運表現出色，為我國拿下一面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲台灣女子53公斤級好手林唯均在杭州亞運表現出色，為我國拿下一面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運跆拳道女子53公斤級4強戰，我國好手林唯均連過三關打進決賽，與韓國好手朴慧珍來爭奪金牌，在錯失首局大好機會的情況下，她最終以1:2落敗，為中華隊代表隊增添一枚銀牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林唯均首戰以懸殊比分擊敗黎巴嫩選手哈比比，8強面對多屆大滿貫賽冠軍，也是今年世錦賽女子53公斤級銀牌得主左菊，也逆轉晉級。四強與烏茲別克好手Charos Kayumova強碰，她靠著身高優勢遠端打擊，在次回合大比分擊潰對手，順利取得決賽門票。

幾輪硬仗打下來，林唯均士氣高漲，首回合她又是率先得點的一方，之後雙方各有一次精采的上段攻擊命中，朴慧珍在最後1秒兩次攻擊身軀得手，反倒逆轉以7:6先下一城。

第二回合，朴慧珍將目標鎖定在中段，也收到很好的效果，林唯均拚命追分，最後10秒猛攻，以9:7回敬對手一次精彩的逆轉攻勢。最後決勝的2分鐘，林唯均一開始就攻擊得手拿到4分優勢，不過朴慧珍緊追不捨，雙方最後40秒只有1分差距。林唯均關鍵回合沒有守住，追分時又被對手打中，最終惜敗。

外型亮麗的林唯均是名門之後，媽媽劉昭晴過去拿過跆拳道世錦賽金牌，她自己也很爭氣，小四開始練跆拳就屢創佳績，今年還在全大運女子57公斤級幫彰師大拿下一枚金牌。

林唯均身高有180公分，修長的身材成為她在場上攻擊的一大優勢，彰師大教練蘇泰源也稱讚她有著很出色的敏捷性，只需要控制好體重，未來就能有好的發展。

林唯均小檔案

姓名：林唯均

項目：跆拳道53公斤級

年齡: 2002年10月18日（20歲）

身高/體重180公分53公斤

重要國際賽成績:

1.2022年瑞典跆拳公開賽女子53公斤級金牌

2.2022年奧地利跆拳道公開賽女子53公斤級銅牌

▲杭州亞運跆拳道女將林唯均小檔案。（圖／NOWnews製作）
▲杭州亞運跆拳道女將林唯均小檔案。（圖／NOWnews製作）

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運跆拳道／林唯均擊潰烏茲別克選手！闖進女子53公斤級決賽爭金

亞運跆拳道／羅嘉翎攜手林唯均晉級4強　中華隊2女將確定進帳獎牌

亞運跆拳道／林唯均直落二擊敗中國名將左菊闖進4強　保底有銅牌

亞運跆拳道／就差一點！徐晧祐8強不敵世錦賽銀牌　情緒激動落淚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞