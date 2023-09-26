亞運跆拳道／林唯均奪銀！決勝戰遭韓國選手逆轉　中華隊增添銀牌

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幾輪硬仗打下來，林唯均士氣高漲，首回合她又是率先得點的一方，之後雙方各有一次精采的上段攻擊命中，朴慧珍在最後1秒兩次攻擊身軀得手，反倒逆轉以7:6先下一城。
第二回合，朴慧珍將目標鎖定在中段，也收到很好的效果，林唯均拚命追分，最後10秒猛攻，以9:7回敬對手一次精彩的逆轉攻勢。最後決勝的2分鐘，林唯均一開始就攻擊得手拿到4分優勢，不過朴慧珍緊追不捨，雙方最後40秒只有1分差距。林唯均關鍵回合沒有守住，追分時又被對手打中，最終惜敗。
外型亮麗的林唯均是名門之後，媽媽劉昭晴過去拿過跆拳道世錦賽金牌，她自己也很爭氣，小四開始練跆拳就屢創佳績，今年還在全大運女子57公斤級幫彰師大拿下一枚金牌。
林唯均身高有180公分，修長的身材成為她在場上攻擊的一大優勢，彰師大教練蘇泰源也稱讚她有著很出色的敏捷性，只需要控制好體重，未來就能有好的發展。
林唯均小檔案
姓名：林唯均
項目：跆拳道53公斤級
年齡: 2002年10月18日（20歲）
身高/體重180公分53公斤
重要國際賽成績:
1.2022年瑞典跆拳公開賽女子53公斤級金牌
2.2022年奧地利跆拳道公開賽女子53公斤級銅牌
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