《社內相親》薛仁雅討厭被叫女神 當「那些年被追的女孩」才最猛
韓劇《閃亮的西瓜》由厲雲、崔顯旭、薛仁雅、申銀秀主演。近年因演出《社內相親》走紅的薛仁雅，在《閃亮的西瓜》裡化身大提琴女神，不管走到哪都受追捧，外表看來高傲，但她遇到感興趣的事物，就會流露溫柔一面。她記者會上表示，比起「女神」、「繆思」，最喜歡的角色形容詞是「那些年，我們一起追的女孩」，加上這是一部穿越、校園題材的電視劇，所以感覺很貼切。
記者陳雅蘭／綜合報導
劇中，厲雲是品學兼優的模範生，也是家中唯一能聽、能說的人，總是幫助家人和非障礙人士溝通，爸爸希望他當醫生，但他卻對音樂充滿熱情，父子之間因此產生矛盾與衝突。厲雲也因為該戲，必須要在短時間內學會手語、吉他以及唱歌，成為全劇最忙演員。
厲雲看到劇本時，因為角色過著雙重生活，早上是模範學生，晚上則是吉他手，他忍不住哽咽說：「其實我爸爸以前也是樂團成員，如果可以穿越時空，我想要跟爸爸一起演奏。」為了演出該角，厲雲在短時間內掌握吉他跟唱歌技巧，也很開心因此接觸到新的溝通方式「手語」。
《閃亮的西瓜》描述具有音樂天賦的少年恩傑（厲雲 飾）進到一家可疑的樂器行後，在兩輪月亮升起之夜，他竟穿越時空來到1995年，遇見年少時的爸爸伊燦（崔顯旭 飾），兩人變成好朋友，並一起組名為「西瓜糖」的樂隊，恩傑也因此與神祕少女展開戀情。