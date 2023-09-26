特企／《突突三國M》今日正式上線！連續4日實況直播豪送福利！

「突圍」大成功！開服豪禮大量放送！
於遊戲公測前夕，《突突三國M》的台港澳預約人數已突破50萬人，官方FB也已開啟了各項粉專抽獎活動，獎品包含Gogoro機車、iPhone手機、PS5遊戲機等多項豪禮。此外，在官網活動瓜分的百億【瑰玉】和多種遊戲禮包也在遊戲內兌換解禁，可以從預約頁的獎勵箱中提取兌換。
開服豪禮！首日即送百抽及多項福利！
除了上面的預約獎勵和社群福利，在遊戲內也開啟了多項開服活動，預告的「開服首日即送100抽」如約而至，還有簽到、通行證【兵法手劄】等送出更多遊戲內道具，詳情請參閱遊戲內公告說明。
超腰瘦的三國遊戲，實況主邀你邊看邊玩邊「凸肚」
開服首日將會由辣個男人《亞洲統神-張嘉航》帶頭進行實況直播遊玩，後續幾天《Xargon-殺梗》、《凱琪-K7》及《Uzra-汪澈》也會陸續進行直播並於直播期間內附上了其各自的專屬粉絲兌換碼。此外，各個直播主的預告推文中還追加了額外的抽獎活動，將送出【Foodpanda 100元 優惠碼】請粉絲一起吃宵夜，一起「凸肚」三國，官方也是為其通通加碼福利，贈出雙倍禮物！
超「夭壽」好玩的三國遊戲！
水墨神韻工筆勾勒三國:勾、擦、皴、點、染等山水畫技法勾勒場景，水暈墨章，如兼五彩。工筆重彩，勾勒氣韻生動的人物風。點綴以畫像磚風格的奇遇故事，創造出一個獨特韻味的水墨三國世界。
輕鬆休閒福利多又大:輕策略創新戰鬥，告別千篇一律的上班式手遊！對戰下棋遛貓逗狗，尋仙訪道江湖泛舟。武將不夠福利來湊，進遊首日就有真實百抽。不儲值也能百抽，心動武將輕鬆擁有。
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武將無損養成更輕松:三大軍團體系，八大兵種特性。不同兵種之間有明顯的剋制關係，更可以無損轉化兵種等級，獲得了新武將無需等待，立刻就能披甲上陣，免去重復培養的煩惱，養成更輕鬆。
公平鬥技對戰無門檻:獨特的公平鬥技玩法不帶入任何外部數值，所有人共用相同卡池。你有五虎將，我有四都督，是非成敗全靠智謀指點方向！最新武將同步體驗，戰鬥樂趣永遠新鮮。
《突突三國Ｍ》現已於台港澳雙平台上架，還有眾多好康等你一起來參加！關於更多活動及遊戲更新資訊還請前往《突突三國Ｍ》官方Facebook進行關注！