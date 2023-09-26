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轟政府地方互推皮球！屏東惡火奪9命　國民黨團點名這兩人要負責

▲國民黨團指出，對於屏東惡火奪走9條性命，國人只看到政府部門推責任、互踢皮球。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨團指出，對於屏東惡火奪走9條性命，國人只看到政府部門推責任、互踢皮球。（圖／國民黨團提供）

記者林怡昕／台北報導

屏東「明揚公司工廠」爆炸，造成9人死亡110人受傷，後續咎責也引發關注。對此，國民黨團今（26）日指出，國人只看到政府部門推責任、互踢皮球，把儲存危險化學物質超過規定的責任，全推給明揚國際，分別質疑經濟部長王美花、屏東縣長周春米，有沒有危險物質存放監督不周責任？沒有任用不當消防局長的責任？

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「加工出口區相關業務，難道經濟部都不用負責嗎？」國民黨立法院副書記長李德維指出，外界只看到勞動部踢給經濟部，經濟部再踢給屏東縣政府，一場大火奪走9條人命，國人只看到政府部門在互踢皮球，部門該負的責任，沒人敢承擔。

另外對於王美花所主管的相關業務，李德維提問，難道對於廠區進口危險物質流向，難道都不必監督、查核？放任廠商隨意儲存危險物品？周春米的政治責任呢？周春米任用毫無消防專業、資歷的消防局長，難道都不用負起政治責任？

國民黨立委游毓蘭則指出，屏東縣消防局長許美雪的出身警大48期公共安全系，畢業後解嚴前，派任警總任職，警總裁撤解編後，隨業務轉任到行政院新聞局，最後回到家鄉屏東縣，任職屏東縣消防局行政室主任、秘書、副局長、局長。

游毓蘭說，對比新北市現任消防局長李清安，出身警大48期消防系，從警大畢業的第一天開始，就在台中縣警察局擔任消防分隊長，77年回到警大就讀警政研究所攻讀碩士、82年到美國紐海芬州立大學刑事科學研究所消防科學組進修一年、104年拿到國立臺北科技大學土木與防災研究所博士。

「什麼是專業？李清安局長的學經歷就是專業，沒有一天離開過消防」游毓蘭質疑，為何會出現不專業的消防局長，問題就出在《地方制度法》，只有4種職務屬於中央一條鞭派任，包括警察、政風、人事、主計，82年警消分立之後，消防變成地方自治項目，消防局長變成可以政務任命，直言「許美雪局長不是第一個人」。

來自屏東縣的國民黨立委廖婉汝表示，屏東今年就發生多起火災事故，包括3月25日萬丹食品工廠大火、4月4日里港塑膠廢棄物廠大火、屏東榮總隔壁古蹟發生火警，甚至清明掃墓發生山林火警，還造成一名警消殉職，直言「這代表屏東消防內部SOP有必要進一步檢討」。

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