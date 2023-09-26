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登革熱疫情首趨緩！下週是觀察關鍵　中秋連假外出小心蚊子上身

▲疾管署副署長曾淑慧說明登革熱疫情，指出目前雖有趨緩跡象，但下週仍是關鍵。（圖／記者林志怡攝，2023.09.26）
▲疾管署副署長曾淑慧說明登革熱疫情，指出目前雖有趨緩跡象，但下週仍是關鍵。（圖／記者林志怡攝，2023.09.26）

記者林志怡／台北報導

台南、高雄等地區登革熱疫情延燒數月，近期終於出現趨緩跡象。疾管署副署長曾淑慧今（26）日於記者會指出，上週新增本土病例數與前一週持平、病例增加速度有減緩趨勢，下一週將是觀察關鍵，但目前仍處於登革熱流行季節，民眾在中秋連假外出、進行戶外活動，仍須注意做好防蚊措施。

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疾管署說明，上週新增2017例登革熱本土個案，居住縣市以台南市、高雄市、雲林縣、屏東縣為多，嘉義縣、南投縣、台中市、桃園市、新竹市、嘉義市、基隆市、新北市、台北市、新竹縣也有新增個案，整體病例數與前一週持平，但仍需持續觀察。

曾淑慧表示，雖上週登革熱新增病例數與前週持平，且病例增加趨勢有所趨緩，但下週是最關鍵的一週，也提醒民眾，中秋假期期間，民眾若外出務必注意防護、蚊蟲叮咬，清除孳生源、落實容器減量，以降低登革熱疫情。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增3例登革熱死亡個案，包括3位台南女性，年齡介於60多歲到80多歲，其中2位本身有糖尿病、高血壓、腎臟病史，其中60多歲女性個案不確定就醫前咳嗽、有痰、持續高燒症狀多少天。

林詠青說，個案因呼吸困難、全身無力，到醫院就醫發現有肺炎、心肌病變，後心因性休克收治住院，但該位個案住院後一天休克症狀仍然嚴重，藥物治療效果不佳而過世。

另一位70多歲女性個案，林詠青說，本案一開始是典型登革熱症狀，如發燒、骨骼肌肉酸痛等，5天後出現意識狀況惡化、嗜睡，有嚴重休克情況，造成肝腎功能衰竭，住院後一天死亡。

針對第3例死亡個案，林詠青說，本案為80多歲女性，個案出現登革熱發燒、肌肉痠痛症狀後，第4天出現嚴重腹瀉，醫院就醫發現有休克症狀，多重器官衰竭，受制住院後，持續休克症狀、腸胃道出血，一週後不幸過世。

林詠青提醒，3位個案年紀稍長，感染時都有出現意識狀態變差、嚴重腹瀉等警示症狀，後因登革熱症狀早成休克、多重器官衰竭過世，年長者感染登革熱後死亡風險高，民眾務必提高警覺。

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