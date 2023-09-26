登革熱疫情首趨緩！下週是觀察關鍵　中秋連假外出小心蚊子上身

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾淑慧表示，雖上週登革熱新增病例數與前週持平，且病例增加趨勢有所趨緩，但下週是最關鍵的一週，也提醒民眾，中秋假期期間，民眾若外出務必注意防護、蚊蟲叮咬，清除孳生源、落實容器減量，以降低登革熱疫情。
疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增3例登革熱死亡個案，包括3位台南女性，年齡介於60多歲到80多歲，其中2位本身有糖尿病、高血壓、腎臟病史，其中60多歲女性個案不確定就醫前咳嗽、有痰、持續高燒症狀多少天。
林詠青說，個案因呼吸困難、全身無力，到醫院就醫發現有肺炎、心肌病變，後心因性休克收治住院，但該位個案住院後一天休克症狀仍然嚴重，藥物治療效果不佳而過世。
另一位70多歲女性個案，林詠青說，本案一開始是典型登革熱症狀，如發燒、骨骼肌肉酸痛等，5天後出現意識狀況惡化、嗜睡，有嚴重休克情況，造成肝腎功能衰竭，住院後一天死亡。
針對第3例死亡個案，林詠青說，本案為80多歲女性，個案出現登革熱發燒、肌肉痠痛症狀後，第4天出現嚴重腹瀉，醫院就醫發現有休克症狀，多重器官衰竭，受制住院後，持續休克症狀、腸胃道出血，一週後不幸過世。
林詠青提醒，3位個案年紀稍長，感染時都有出現意識狀態變差、嚴重腹瀉等警示症狀，後因登革熱症狀早成休克、多重器官衰竭過世，年長者感染登革熱後死亡風險高，民眾務必提高警覺。