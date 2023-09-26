亞運桌球／林昀儒直落三脆敗給中國新星王楚欽　賽後坦言：打不贏

亞運電競／《英雄聯盟》中華隊爭金形勢大好　主帥：越南不可輕忽

▲中華代表隊電競《英雄聯盟》代表隊小組賽第一出線，選手教練認為越南會是強勁對手。（圖／記者黃建霖攝）
▲中華代表隊電競《英雄聯盟》代表隊小組賽第一出線，選手教練認為越南會是強勁對手。（圖／記者黃建霖攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

2022杭州亞運如火如荼進行，今（26）日電競《英雄聯盟》項目，中華隊在上午接連擊敗阿拉伯聯合大公國和馬爾地夫，以分組第一晉級8強，對手將會是馬來西亞，之後就很可能要對上越南，教練「戰馬Warhorse」不敢大意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次杭州亞運《英雄聯盟》由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。

目前晉級8強的隊伍分別是中國、馬來西亞、印度、沙烏地阿拉伯、韓國、越南、中華、澳門。中華代表隊這次籤運不錯，決賽前避開中、韓兩強，很有機會來爭金奪銀。

不過陳如治受訪時表示，其實越南絕對是被低估的對手，「不管是我們自己和他們練，或是別人傳出來的消息，都是得到他們實力非常強勁的資訊。」他也補充說道，「其實他們的隊伍常常會在大賽贏下強隊1、2場。」因此需要特別小心來對付。

不過無論如何，在決賽前避掉中、韓絕對都是利多，陳如治說籤運站在自己這裡，因此團隊也需要去把握這個機會，明天在小組賽對上馬來西亞也需要步步為營。

至於球隊中野選手也給出差不多的意見，Karsa洪浩軒則認為和越南隊是「55開」，至於FoFo朱駿嵐稱中華隊有6成機率能贏，但越南實力確實很強。

亞運電競／《英雄聯盟》2連勝！中華隊實力碾壓對手　輕鬆挺進8強

亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏　20分鐘擊潰阿聯

杭州亞運／電競《英雄聯盟》奪牌希望高！中華隊Keyman會是「他」

杭州亞運／電競英雄聯盟分組出爐！中華隊籤運佳　有望打進金牌戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞