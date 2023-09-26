亞運電競／《英雄聯盟》中華隊爭金形勢大好 主帥：越南不可輕忽
2022杭州亞運如火如荼進行，今（26）日電競《英雄聯盟》項目，中華隊在上午接連擊敗阿拉伯聯合大公國和馬爾地夫，以分組第一晉級8強，對手將會是馬來西亞，之後就很可能要對上越南，教練「戰馬Warhorse」不敢大意。
特派記者黃建霖/杭州報導
本次杭州亞運《英雄聯盟》由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。
目前晉級8強的隊伍分別是中國、馬來西亞、印度、沙烏地阿拉伯、韓國、越南、中華、澳門。中華代表隊這次籤運不錯，決賽前避開中、韓兩強，很有機會來爭金奪銀。
不過陳如治受訪時表示，其實越南絕對是被低估的對手，「不管是我們自己和他們練，或是別人傳出來的消息，都是得到他們實力非常強勁的資訊。」他也補充說道，「其實他們的隊伍常常會在大賽贏下強隊1、2場。」因此需要特別小心來對付。
不過無論如何，在決賽前避掉中、韓絕對都是利多，陳如治說籤運站在自己這裡，因此團隊也需要去把握這個機會，明天在小組賽對上馬來西亞也需要步步為營。
至於球隊中野選手也給出差不多的意見，Karsa洪浩軒則認為和越南隊是「55開」，至於FoFo朱駿嵐稱中華隊有6成機率能贏，但越南實力確實很強。