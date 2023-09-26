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TNCAP公布第三批評等結果，Ford Focus獲得五顆星，Kuga因這項目扣分 僅得三顆星，2024年這款電動車將加入測試

▲ TNCAP公布第三批評等結果，Ford Focus獲得五顆星，Kuga因這項目扣分 僅得三顆星，2024年這款電動車將加入測試
▲ TNCAP公布第三批評等結果，Ford Focus獲得五顆星，Kuga因這項目扣分 僅得三顆星，2024年這款電動車將加入測試

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今日交通部公布TNCAP第三批評等結果，此次受測車輛為Ford Focus與Kuga，其中Focus獲得五顆星，但Kuga卻跌破眼鏡僅得三顆星，之所以只有三顆星是因這項目被扣分。

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2023年第三季即將結束，今日(26)交通部針對第三批2車型（Ford Kuga與Focus），執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。

此次公布的成績又再次令眾人跌破眼鏡，因為受測的Ford Kuga僅得三顆星，Kuga於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護87%、兒童保護48%、行人保護76%及安全輔助57%，其中兒童保護方面在撞擊時10歲人偶的安全帶從肩部滑落而被扣分，之所以會有此情況據了解有可能與椅背略挺有關，再來後座中間無ISOFIX同時也無i-size裝置，另外安全帶提醒裝置因駕駛座警示時機太晚而導致扣分。

至於Focus於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護94%、兒童保護89%、行人保護82%及安全輔助93%，綜合上述各項成績，最終Focus得到五顆星。

Kuga
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Focus
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2024年第一季Tesla Model 3加入送測，未來有望設立電動車項目

目前TNCAP受測車輛皆以市場銷售排名為依據，今年第四批受測車輛為Nissan Kicks與Toyota Yaris，而2024年第一季照銷售排名會是Tesla Model 3與NX。另外有鑑於現今市場電動車除Tesla外選擇愈來愈多，對此經詢問後TNCAP表示有在考慮規劃讓電動車成為獨立項目，針對電動車排名進行受測，不過若要執行=最快也要到2025年才會實施。

本次公布Ford Kuga與Focus二車型評等詳細內容可至TNCAP專屬網站參閱相關安全資訊

https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/

Model 3將在2024年第一季受測，未來也會規畫電動車獨立項目。
Model 3將在2024年第一季受測，未來也會規畫電動車獨立項目。

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