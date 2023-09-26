基泰建設發重訊！將出售「基泰忠孝」大樓　估市值達百億

新月廣場一起看月亮　中秋連假29日新北邀呷餅啉茶做伙來團圓

▲新北市政府高灘地工程管理處舉辦「2023新月一起看月亮」活動，邀請大家到大漢溪左岸新月廣場呷餅、啉茶、做伙來團圓。（圖 ／新北市政府高灘處提供）
▲新北市政府高灘地工程管理處舉辦「2023新月一起看月亮」活動，邀請大家到大漢溪左岸新月廣場呷餅、啉茶、做伙來團圓。（圖 ／新北市政府高灘處提供）

記者吳嘉億／新北報導

中秋佳節月圓人團圓，新北市政府高灘地工程管理處將在29日中秋連續假期首日，舉辦「2023新月一起看月亮」活動，邀請朋友大手牽小手，一同來到大漢溪左岸的新月廣場呷餅、啉茶、做伙來團圓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新月廣場上400顆燈籠組成的中秋綵燈裝置，吸引民眾搶拍。（圖 ／新北市政府高灘處提供）
▲新月廣場上400顆燈籠組成的中秋綵燈裝置，吸引民眾搶拍。（圖 ／新北市政府高灘處提供）
新北市政府高灘處長張修銘表示，中秋佳節是團圓的日子，連續假期期間邀請大家在夜晚吹著徐徐的微風，漫步在新莊新月廣場，除了可以探訪具有歷史意義的新莊廟街，更可親近河濱的豐富生態，還有新月廣場上400顆燈籠組成的中秋綵燈裝置，讓大朋友小朋友可以拍照打卡，現場有吃有喝又有拿，還有精彩音樂表演，一起度過美好的中秋節。

新北市政府高灘處指出，活動當天現場也準備新莊在地老牌經典月餅2000顆讓民眾品嚐，以及免費奉茶提供飲用，邀請民眾自帶環保杯，一同來啉茶；現場還有嫦娥及吳剛與民眾一起互動並贈送中秋限定新月扇，數量有限送完為止，活動有的吃又有的玩，還有新莊中央扶輪社-SAX團公益演奏表演，歡迎大家來新莊新月廣場一起看月亮。

▲新北市政府高灘地工程管理處舉辦「2023新月一起看月亮」活動，邀請大家到大漢溪左岸新月廣場呷餅、啉茶、做伙來團圓。（圖 ／新北市政府高灘處提供）
▲新北市政府高灘地工程管理處舉辦「2023新月一起看月亮」活動，邀請大家到大漢溪左岸新月廣場呷餅、啉茶、做伙來團圓。（圖 ／新北市政府高灘處提供）
新北市政府高灘處補充說明，活動當天還有打卡送好禮活動，只要拍攝新月廣場或新莊廟街任一景點照片，並上傳個人FB或IG，寫下「今晚我們在新月廣場賞月」及Tag#新月廣場#新莊廟街，到大會服務台確認，即可獲得新莊慈祐宮平安貼、覺明寺平安米、文昌祠功名利祿掛飾及心願糕（諧音新月糕），各款數量有限，送完為止。

▲「2023新月一起看月亮」活動海報。（圖 ／新北市政府高灘處提供）
▲「2023新月一起看月亮」活動海報。（圖 ／新北市政府高灘處提供）

結合2023台灣設計展擴大規模　新北府中奇幻城下周六魔幻登場

新北萬里蟹產季到　富邦人氣啦啦隊員一日漁港店長號召拚人氣

安坑輕軌工人全身癱 新北綠議員批侯友宜市府團隊卸責全擺爛

不爽與前女友曖昧還嗆聲　男子率眾深夜埋伏街頭砍少年手腳遭警逮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞