新月廣場一起看月亮 中秋連假29日新北邀呷餅啉茶做伙來團圓
中秋佳節月圓人團圓，新北市政府高灘地工程管理處將在29日中秋連續假期首日，舉辦「2023新月一起看月亮」活動，邀請朋友大手牽小手，一同來到大漢溪左岸的新月廣場呷餅、啉茶、做伙來團圓。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府高灘處長張修銘表示，中秋佳節是團圓的日子，連續假期期間邀請大家在夜晚吹著徐徐的微風，漫步在新莊新月廣場，除了可以探訪具有歷史意義的新莊廟街，更可親近河濱的豐富生態，還有新月廣場上400顆燈籠組成的中秋綵燈裝置，讓大朋友小朋友可以拍照打卡，現場有吃有喝又有拿，還有精彩音樂表演，一起度過美好的中秋節。
新北市政府高灘處指出，活動當天現場也準備新莊在地老牌經典月餅2000顆讓民眾品嚐，以及免費奉茶提供飲用，邀請民眾自帶環保杯，一同來啉茶；現場還有嫦娥及吳剛與民眾一起互動並贈送中秋限定新月扇，數量有限送完為止，活動有的吃又有的玩，還有新莊中央扶輪社-SAX團公益演奏表演，歡迎大家來新莊新月廣場一起看月亮。
新北市政府高灘處補充說明，活動當天還有打卡送好禮活動，只要拍攝新月廣場或新莊廟街任一景點照片，並上傳個人FB或IG，寫下「今晚我們在新月廣場賞月」及Tag#新月廣場#新莊廟街，到大會服務台確認，即可獲得新莊慈祐宮平安貼、覺明寺平安米、文昌祠功名利祿掛飾及心願糕（諧音新月糕），各款數量有限，送完為止。