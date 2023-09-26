▲家長、學童注意！開學後2病毒疫情上升　呼吸道感染群聚通報83%在校園

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腸病毒疫情仍呈上升趨勢 4場所應清潔消毒防感染疾管署監測資料顯示，上週（9月10日至9月16日）腸病毒門急診就診計12,982人次，較前一週（12,358人次）上升5%，仍高於流行閾值（11,000人次）。實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動。
疫情中心郭宏偉主任表示，腸病毒疫情呈現上升情形，主要是因為近期校園開學，學童接觸也較頻繁，這部分會再持續觀察。
疾管署提醒，腸病毒傳染力極強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，例如家庭、校園、安親班及托嬰中心等，家長與教托育機構人員應加強教導學童落實正確勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，確保學童健康。
上呼吸道感染群聚通報 83%為校園群聚、流感最多除了腸病毒外，流感疫情也仍處於上升趨勢。郭宏偉主任提到，在近4週檢出的呼吸道病毒中主要還是以流感病毒為主，占了54.8%，目前流感陽性率約為27.6%，依舊超過流行閾值，整體來看是H1N1、H3N2共同流行的情況。
此外，根據疾管署資料顯示，近期上呼吸道感染群聚通報件數有明顯上升，上週通報65起，其中54起（83%）為校園群聚通報，檢出以流感病毒為主。郭宏偉主任進一步說明，54起校園群聚通報中，有5起是幼兒園、27起為國小、11起為國中、11起為高中。
因此，疾管署呼籲，學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務班與中心等應特別注意防範，落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，且民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。
疾管署也提醒，若是感染出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群應特別留意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59313
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