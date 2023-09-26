特企／GNC多元健康管理方案　陪伴消費者「活出最好的自己」

作為台灣獨家總代理，新譽國際深悉台灣市場需求，將結合GNC 88年的品牌理念及產品優勢，透過專業的健康營養諮詢顧問、貼心的個人化健康規劃、以及完善的會員機制，打造GNC健康旅程，致力成為消費者的健康守護者。
秉持相同健康理念的新譽國際與GNC，積極於全台佈局健康地圖、拓展門市，GNC 國際市場部資深副總裁Cheri Mullen表示：「台灣4 間門市盛大開幕象徵GNC在當地重新展開了令人興奮的篇章，我們很高興與新譽國際獨家合作，他們致力於落實GNC的核心價值—創新、科學和品質，這是 GNC擴張國際市場非常重要的關鍵，我們將持續幫助所有人『LIVE WELL - 活出最好的自己』。」
「很榮幸成為GNC的戰略業務合作夥伴，除了將高品質、可信賴的商品帶給消費者，也希望將服務升級，讓會員因照顧好自己和家人的健康，而能真正享受美好生活」，新譽國際董事長兼總經理Frank Lin分享。此外，Frank也透露未來將推出GNC 2.0版升級服務，朝全方位滿足消費者需求邁進，相信深耕全球保健食品產業近90年的國際領導品牌，能以嶄新面貌滿足國人追求高品質保健營養品的市場需求。
GNC健安喜嶄新店鋪，從9月起插旗於台北新光三越百貨信義新天地A8、台北站前及台南西門新天地、台南中山店，近期將更積極的拓展全台據點，透過線上線下通路整合，打造便利的會員服務。相關資訊，請上 GNC官網。
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