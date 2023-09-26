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讚蔣萬安訪韓行成功　許淑華提1點美中不足：應促成觀光合作

▲台北市議員許淑華評台北市長蔣萬安訪韓行成功。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.14）
▲台北市議員許淑華評台北市長蔣萬安訪韓行成功。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.14）

記者邱新博／台北報導

台北市長蔣萬安訪南韓行程將結束於今（26）日下午返台，民進黨台北市議員許淑華表示，蔣萬安這次成功與首爾市長簽署了青年事務合作備忘錄，長遠來說讓此行別具意義；然而，許淑華也指出，還是有一點能更好，就是應該更大力推動雙方的觀光旅遊合作，甚至促成更多的「觀光合作備忘錄」

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許淑華表示，蔣萬安這次的韓國首爾行，成功與首爾市長簽署了「青年事務合作備忘錄」，未來台北能以此為基礎，讓更多年輕人走上國際舞台，更能借鑑首爾現正推行的各類青年創業、國際技術媒合就業、青年社會住宅等政策，讓台北成為更國際化也更照顧年輕人的國家首都，長遠來說，此行意義別具意義。

對於這些成果，許淑華說，這是一次成功的出訪，既拉高了臺北的國際視野，過程中也無失禮與失言，更沒有因為過度操作而導致個人的版面大於整體市府團隊，新任市長確實展現了更好的風範。

但同時，許淑華認為，雖然這次韓國首爾行算是圓滿，但仍有一點做得不夠，那就是在未來臺北與首爾甚至更多韓國都市的交流中，應該更大力推動雙方的「觀光旅遊合作」，甚至促成更多的「觀光合作備忘錄」，推動觀光不只能深化國民間的友誼，讓臺北更被世界看見，同時最重要的是，為更多臺北商家與市民們帶來觀光收益。

許淑華指出，根據觀光局統計，今年1月至8月的外國來台旅客人次排行，前三名分別是：香港68.9萬、日本49.3萬、韓國41.1萬。韓國人口達5100萬人，與臺灣的飛行距離又僅有兩小時，是極具成長潛力的國家，且許多韓星及年輕的韓國YouTuber，都不吝於分享他們對台灣旅遊的喜愛。

許淑華表示，她今年5月在議會質詢時，就曾向市府捷運公司提醒，應該增加更多不同的語言服務，畢竟臺北市作為國際化的國家首都，捷運不只服務臺北市民，也服務世界各國來台觀光與洽公的朋友；尤其在疫情過後，臺北市要更加積極的推動觀光與國家化，把人潮與錢潮帶回臺北。

對此，許淑華也大讚，感謝蔣萬安與台北捷運公司願意從善如流，今年8月就即刻新增了15個車站提供韓語列車到站廣播服務，這樣的效率值得肯定，未來台北要能做得比過去更多、更好。她舉例，可以製作韓語的旅遊指南，或是針對韓國人最常去的饒河夜市及濱江果菜市場，增設韓語指示牌。

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