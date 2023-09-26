台泰合作！央廣與曼谷亞洲中心簽MOU 關注東南亞人權
即將邁入成立百年的Rti中央廣播電臺，近日前往泰國曼谷舉辦國際論壇，在24日舉辦泰語聽友會後，於25日簽署在泰國的第一份MoU，開展與國際組織的實質交流與合作， 合作備忘錄由央廣董事長賴秀如及Asia Centre執行長James Gomez代表簽署。
國際中心賴正琳／綜合報導
央廣賴秀如董事長說：「Asia Centre是長期耕耘東南亞的研究機構，其影響力深及全球，二周前，我在台北與James Gomez博士見面，即因共同理念一拍即合，因而促成今天央廣與總部在曼谷的國際組織簽署MoU契機。央廣積極與志同道合的國際組織及媒體合作，此刻我們在泰國曼谷又新增了合作夥伴，並期待未來在區域議題、人才培訓及內容分享開展更多的合作。」
Asia Centre執行長 James Gomes則表示，很高興在央廣邁向百年的路上，亞洲中心很榮幸能與Rti央廣合作一起前行！亞洲中心關注的議題包含東南亞人權、自由及民主現況等進行觀察與研究，向聯合國及政府單位進行宣導倡議。
Asia Centre於2015年在泰國曼谷成立，之後於2018年在馬來西亞柔佛新山成立媒體中心，並於2021年獲得聯合國經濟社會理事會（UN ECOSOC）的特别顧問地位。該中心研究影響亞洲地區(東北亞、東南亞及南亞等國)的問題進行循證研究。目前與之合作夥伴包含Google、西敏寺民主基金會、台灣民主實驗室、亞洲幾所大學及國際學術機構等都有簽署MoU。