陳為民曾遭女友設局負債千萬淪街頭　980萬內湖房今翻漲至2600萬

高宇蓁「背部全裸」下海當茶室女！《鳳姐》入圍夏威夷影展

▲高宇蓁在新片《鳳姐》「背部全裸」下海當茶室女，入圍夏威夷影展。（圖／后花園數位影像）
▲高宇蓁在新片《鳳姐》「背部全裸」下海當茶室女，入圍夏威夷影展。（圖／后花園數位影像）

記者黃雅琪／綜合報導

電影《鳳姐》今（25）日釋出國際版海報，海報中的高宇蓁衣衫半褪，以背部全裸姿態端坐在日式屏風前，完美曲線一覽無遺，該畫面雖未露臉但她仍堅持親自上陣。高宇蓁在片中飾演茶室「性工作者」演出激烈情欲戲，該片近日入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元，並入圍「亞洲電影奈派克最佳新導演獎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高宇蓁在《鳳姐》中飾演在茶室工作的小姐。（圖／后花園數位影像）
▲高宇蓁在《鳳姐》中飾演在茶室工作的小姐。（圖／后花園數位影像）
高宇蓁聽到《鳳姐》入圍消息時很訝異：「外國人真的能看懂這部具有台灣濃厚在地色彩的電影？」她後來深入了解夏威夷國際影展的性質，才得知該影展特別關注各地文化。

▲電影《鳳姐》國際版海報。（圖／后花園數位影像）
▲電影《鳳姐》國際版海報。（圖／后花園數位影像）
導演邱新達的短片《不完美的完美》曾入選英國最大的獨立電影節雨舞影展。此次以《鳳姐》再度入圍國際影展主競賽，他感性道：「我在美國學電影，能在美國舉行首映對我來說意義非凡。尤其夏威夷是一個融合亞洲與島嶼文化的獨特之地，與養育我的台灣有很多連結之處。我們迫不及待想跟世界分享作品了！」

《鳳姐》劇情揭露台灣早期雛妓文化，以及人口販賣真相，並深入刻畫台灣茶室私娼生活。找來高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、麥語彤、瑪菲司等人聯合演出。《鳳姐》將於10月21日，在夏威夷國際影展舉行世界首映。

高宇蓁品牌代言人炎亞綸捲性醜聞　她沒跟對方求償：目前沒影響

許光漢「反攻韓國」正式出道！化身國際殺手　新戲開拍細節全曝光

坎城影帝役所廣司要來台灣！攜新作《我的完美日常》出席金馬影展

周潤發獲頒亞洲電影人獎！劉德華、范冰冰「現身」釜山影展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞