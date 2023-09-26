高宇蓁「背部全裸」下海當茶室女！《鳳姐》入圍夏威夷影展
電影《鳳姐》今（25）日釋出國際版海報，海報中的高宇蓁衣衫半褪，以背部全裸姿態端坐在日式屏風前，完美曲線一覽無遺，該畫面雖未露臉但她仍堅持親自上陣。高宇蓁在片中飾演茶室「性工作者」演出激烈情欲戲，該片近日入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元，並入圍「亞洲電影奈派克最佳新導演獎」。
記者黃雅琪／綜合報導
高宇蓁聽到《鳳姐》入圍消息時很訝異：「外國人真的能看懂這部具有台灣濃厚在地色彩的電影？」她後來深入了解夏威夷國際影展的性質，才得知該影展特別關注各地文化。
導演邱新達的短片《不完美的完美》曾入選英國最大的獨立電影節雨舞影展。此次以《鳳姐》再度入圍國際影展主競賽，他感性道：「我在美國學電影，能在美國舉行首映對我來說意義非凡。尤其夏威夷是一個融合亞洲與島嶼文化的獨特之地，與養育我的台灣有很多連結之處。我們迫不及待想跟世界分享作品了！」
《鳳姐》劇情揭露台灣早期雛妓文化，以及人口販賣真相，並深入刻畫台灣茶室私娼生活。找來高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、麥語彤、瑪菲司等人聯合演出。《鳳姐》將於10月21日，在夏威夷國際影展舉行世界首映。