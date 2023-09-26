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峮峮痛失摯愛小鬼「太痛了」　單身3年拚工作獲金鐘入圍肯定

▲峮峮（左）與小鬼天人兩隔，令人鼻酸。她單身3年，努力拚事業。（圖／翻攝自黃鴻升臉書）
▲峮峮（左）與小鬼天人兩隔，令人鼻酸。她單身3年，努力拚事業。（圖／翻攝自黃鴻升臉書）

記者黃盈容/綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年9月因為心臟主動脈剝離，於自宅猝逝，享年36歲。辭世後他與中信啦啦隊女神峮峮（吳函峮）的地下情才浮上檯面，峮峮當時悲痛發文直言，「黃鴻升，我只想要你，人生真的太難了」，令人心碎。她感嘆：「很遺憾交往這1年半中，還沒有機會把他帶回家介紹、讓爸媽知道我身邊有個這麼好的人在照顧我。」3年過去，峮峮宣稱對戀愛抱持「順其自然」態度，中間只有傳出和柯震東緋聞，雙方皆火速否認。她寄情於工作，努力拚演藝事業，今年還以中視《飢餓遊戲》入圍金鐘「綜藝節目主持人獎」。

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▲峮峮啦啦隊與主持節目表現，都深受粉絲歡迎，演藝事業交出漂亮成績單。（圖／World buzz channel)
▲峮峮啦啦隊與主持節目表現，都深受粉絲歡迎，演藝事業交出漂亮成績單。（圖／World buzz channel)
小鬼和峮峮之前緋聞傳多時，2020年6月被拍到，小鬼夜奔峮峮香閨。但礙於雙方身分，一個是偶像、一個是啦啦隊女神，2人始終未認愛，小心翼翼，保護戀情。

直到，小鬼因病驟逝，這段戀情才見光，那時峮峮發文：「我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了，對不起，破壞了我們的約定，謝謝你一直這麼保護我寵我。」實在鼻酸。

▲ 人氣啦啦隊女神峮峮，已單身3年。（圖／翻攝峮峮 IG）
▲ 人氣啦啦隊女神峮峮，已單身3年。（圖／翻攝峮峮 IG）
峮峮選擇勇敢發文，並透露原因，「原本我們並不想要讓戀情成為焦點，我們一直走佛系交往、很活在當下。但當時因為他突然離開了，我想到接下來處理他的後續事宜，我在大家和媒體面前會比較坦然、能夠讓大家理解」。

她相當遺憾，2人交往1年半，尚無機會將小鬼帶回家介紹給爸媽。對小鬼告白：「每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福，每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人，每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你。」峮峮一路陪伴小鬼，走完人生最後一程，未能和小鬼一同遊東京迪士尼，也成了她心中大遺憾。

峮峮痛失愛人，還不時被網路酸民攻擊，她都默默吞下。每每出席活動，總被媒體關心有無新戀情，峮峮坦言單身原因，「主要是1個原因，我很專注在工作上。其實我並沒有排斥，身邊也確實有出現比較談得來的異性朋友，但我還是比較順其自然、隨緣的狀態，沒有一定要發展成男女關係。」

去年底，峮峮被拍到與柯震東及一行好友出遊，而傳緋聞，事後雙方都否認戀情，峮峮經紀人回應：「就是正常朋友聚會。」並透露，峮峮仍單身，專注在工作。峮峮今年也在事業成功交出漂亮成績單，和孫協志等人主持的《飢餓遊戲》入圍金鐘「綜藝節目主持人獎」，表現備受肯定。

▲王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」。（圖／中視提供）
▲王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」。（圖／中視提供）
而小鬼生前遺作為電影《FAT HOPE 超磅名模》，即將於明年春節檔期於新加坡上映，峮峮日前出席活動時，透露記得6年前黃鴻升有去新加坡拍這部片，更表示若電影在台灣平台播出，她一定會收看，對於黃鴻升的作品依舊相當支持。

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