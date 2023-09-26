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桃園大溪老街設首座iTrash智慧垃圾桶　6大功能提升環境品質

▲張善政也持桃園市民卡體驗丟垃圾及保特瓶回收的流程。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政也持桃園市民卡體驗丟垃圾及保特瓶回收的流程。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台 /桃園報導

桃園市政府導入由晧揚環境科技公司所研發的「智慧垃圾回收整合系統（iTrash）」，將於大溪老街及平鎮新勢公園先行設置2座，供往來的遊客及附近鄉親使用，且iTrash垃圾桶具備冷藏、壓縮及防臭功能，能有效防止臭味四溢，解決清潔隊未能即時清運衍生的髒亂問題。桃園市長張善政今（26）日上午前往大溪老街，視察及體驗智慧垃圾回收整合系統（iTrash）時表示，未來市府將在清潔人力有所不及之處，或垃圾量過多的特定熱點，廣設iTrash智慧垃圾桶，預計明（113）年新增達10座，讓桃園環境愈變愈好。

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張善政指出，考量假日的大溪老街遊客眾多，衍生垃圾量龐大，且垃圾車進出不易而難以即時清運的問題，而iTrash智慧垃圾桶結合物聯網，擁有大容量、壓縮、冷藏及防臭的功能，市民朋友使用悠遊卡，可投入垃圾、回收物及廚餘類，無需久候垃圾車到來；若投入指定資收物，更可累計瓶罐數量獲得現金回饋。此外，當iTrash智慧垃圾桶內投入量達8成時，系統會自動通知清潔隊前往清運，不會形成髒亂點，發揮其智慧應用的效益，希望iTrash智慧垃圾桶試辦成為大溪鄉親的一大福音。

環保局表示，今（112）年市府開始導入智慧垃圾桶管理系統，依據區域人潮多寡及電力供應與否，分別設置iTrash大型智慧垃圾桶及電池式小型智慧垃圾桶，其中，iTrash智慧垃圾桶具備「壓縮減積」、「冷藏防臭」、「滿溢偵測」、「自動通報」、「免費WiFi」及「資收回饋」等6大功能，並可透過「iTrash」APP查詢垃圾桶位置，記錄投入的垃圾量；同時，垃圾桶內除了安裝感測器偵測垃圾量，也張貼QR Code供民眾即時通報清理，共同改善清運效率；市府預計明（113）年再新增8座iTrash大型智慧垃圾桶及83組電池式小型智慧垃圾桶，以更智慧化的方式提升環境品質。

▲iTrash垃圾桶具備冷藏、壓縮及防臭功能，能有效防止臭味四溢，解決清潔隊未能即時清運衍生的髒亂問題。（圖／桃園市政府提供）
▲iTrash垃圾桶具備冷藏、壓縮及防臭功能，能有效防止臭味四溢，解決清潔隊未能即時清運衍生的髒亂問題。（圖／桃園市政府提供）
環保局指出，持悠遊卡使用iTrash智慧垃圾桶可享有資收現金回饋，每10個寶特瓶或8個鐵鋁罐可獲得1元回饋，且智慧化的iTrash可累計回收數量，自動計量加值到悠遊卡中，不需一次準備10個寶特瓶投遞，也可累計取得回饋；此外，APP也可記錄個人每週丟多少垃圾、回收多少資源物，製造多少碳排放，藉由APP數據呈現，提醒從日常生活中落實垃圾減量，相關數據也將可做為市府未來環境決策的重要參考。

張善政表示，為提升大溪老街等人潮熱點的環境品質，市府導入由晧揚環境科技公司所研發的「智慧垃圾回收整合系統（iTrash）」，將於大溪老街及平鎮新勢公園先行設置2座，供往來的遊客及附近鄉親使用，且iTrash垃圾桶具備冷藏、壓縮及防臭功能，能有效防止臭味四溢，解決清潔隊未能即時清運衍生的髒亂問題。

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