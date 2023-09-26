桃園大溪老街設首座iTrash智慧垃圾桶　6大功能提升環境品質

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環保局表示，今（112）年市府開始導入智慧垃圾桶管理系統，依據區域人潮多寡及電力供應與否，分別設置iTrash大型智慧垃圾桶及電池式小型智慧垃圾桶，其中，iTrash智慧垃圾桶具備「壓縮減積」、「冷藏防臭」、「滿溢偵測」、「自動通報」、「免費WiFi」及「資收回饋」等6大功能，並可透過「iTrash」APP查詢垃圾桶位置，記錄投入的垃圾量；同時，垃圾桶內除了安裝感測器偵測垃圾量，也張貼QR Code供民眾即時通報清理，共同改善清運效率；市府預計明（113）年再新增8座iTrash大型智慧垃圾桶及83組電池式小型智慧垃圾桶，以更智慧化的方式提升環境品質。
環保局指出，持悠遊卡使用iTrash智慧垃圾桶可享有資收現金回饋，每10個寶特瓶或8個鐵鋁罐可獲得1元回饋，且智慧化的iTrash可累計回收數量，自動計量加值到悠遊卡中，不需一次準備10個寶特瓶投遞，也可累計取得回饋；此外，APP也可記錄個人每週丟多少垃圾、回收多少資源物，製造多少碳排放，藉由APP數據呈現，提醒從日常生活中落實垃圾減量，相關數據也將可做為市府未來環境決策的重要參考。
張善政表示，為提升大溪老街等人潮熱點的環境品質，市府導入由晧揚環境科技公司所研發的「智慧垃圾回收整合系統（iTrash）」，將於大溪老街及平鎮新勢公園先行設置2座，供往來的遊客及附近鄉親使用，且iTrash垃圾桶具備冷藏、壓縮及防臭功能，能有效防止臭味四溢，解決清潔隊未能即時清運衍生的髒亂問題。