北市東區新廊道10月底亮相　SOGO忠孝館周年慶加持！再添業績柴火

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至於大家關心的大巨蛋「遠東SOGO CITY」，汪郭鼎松指出，SOGO都準備好了，部分商場原定拚年底營運，現在就等台北市府跟遠雄的進度，SOGO只能配合，但強調這個點量體很大，它的型態絕對跟大家想的不一樣，要大家耐心等候，再加上整個東區有新同業加入共好，和東區廊帶的打造，相信未來東區商圈將有不一樣的面貌。
百貨競爭激烈，為了迎戰疫後商機，改裝成為策略之一。SOGO忠孝館店長賴必昌指出，以忠孝館為例，已完成3、4樓女裝與6樓休閒的改裝，由於忠孝館有既有的忠實顧客，改裝除針對主顧客的喜好外，有更多精品加強商品完整性之外，同一時間也引進更多「無齡世代」或是更時尚、更潮牌或是韓系的品牌，像是MLB以及今年9月引進的韓國高端高爾夫球服飾品牌AmazingCre來滿足消費者。
而看好同業進駐東區帶動人潮外，賴必昌也提到忠孝館後面的公園延伸之綠廊帶是東區商圈發展的重點，未來將打造如中山站「心中山線形公園」可以與民眾對話的空間環境，第一階段將在今年10月底完成，第二階段將於明（2024）年1月完工，屆時可望帶動人潮回流10到20%，對業績也能有正面貢獻，樂觀看待改裝再加上人潮回流，今年sogo忠孝館每坪坪效可以從110萬提升到120萬以上。
SOGO忠孝館今年1到8月業績成長20%，人潮更是成長6成，連客單價也提升2%，看好第4季購物旺季來臨，周年慶將上場，SOGO自今日先推出秋季日本京都展暖身，看好業績目標4000萬，年增5%沒有問題，甚至有機會上看4500萬元。
業者指出，雖然不少國人出國玩，但京都展可以一次網羅各式伴手禮與商品，一站式輕鬆購足仍受到不少老顧客好評，因此今年特別加強商品性，像是有初登場的京都百年老店-文之助茶屋，其蕨餅是必吃甜點。另外，還有東京甜點店Fans-Premium Sweets Foundry大福蒙布朗與烤紅薯焦糖也是初登場。