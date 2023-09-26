2024台灣燈會主視覺曝光 「龍耀台南」在地限定台南味

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市長黃偉哲表示，睽違16年，2024台灣燈會也是台南400第一場國際級與國家級盛典，台南身為主辦城市，將做好東道主迎接各地遊客的到訪。交通部觀光署副署長林信任致詞表示，這次的主視覺設計深具臺南味及國際觀，明(113)年將是台南第4度舉辦台灣燈會，適逢台南400年，觀光署將融入台南在地特色，與籌辦團隊積極創意發想，加以展現在地特色並放眼國際。，為觀光推廣帶來新契機。
藝術家楊士毅表示，因為喜歡台南，所以移居台南，這次主題「龍耀臺南」， LOGO以南字為主題，結合飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南，希望大家看見一個發光的台南，來自對人的分享與守護，以及關心與疼愛，這份精神不只是人們幸福生活的根本，更是一座城市自信光彩的原因。
台南大學視覺藝術與設計學系助理教授黃桂瀅表示，設計時想用圓來呈現這個城市的完美、包容與和諧，而這個圓也像一圈圈齒輪般肩負著不同的力量，一直轉動、一直前進，一起圓滿團圓。圓圈起台南萬象非凡的因緣，在台南，「圓」融在每個角落，例如經典美食的碗公圓、感恩好客的辦桌圓、城市軌跡的圓環圓、尖端科技的晶圓圓等；這些眾多的善緣良緣凝聚成一個巨大的同心圓，吸引了不同族群和地區的人們在此定居和交流，讓台南成為一個充滿活力且富有魅力的築夢之地。此外，搭配市府觀旅局曾提出的「TainanTone」用顏色閱讀台南之創意宣傳影片，挑選出「鹽田白」、「鱔魚黑」、「西洋銀」、「古磚橘」等4色作為選搭底色，呈現有別於以往的靈活設計，展現燈會的多元意象。
「2024台灣燈會在台南」官方網站 2024taiwanlanternfestival.org
「2024台灣燈會在台南」主視覺動畫檔案下載 https://bit.ly/3EQ23AL