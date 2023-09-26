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2024台灣燈會主視覺曝光 「龍耀台南」在地限定台南味

▲楊士毅表示，2024台灣燈會主題「龍耀台南」， LOGO以南字為主題，結合飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南 （圖／記者陳諭申攝，2023,09,26）
▲楊士毅表示，2024台灣燈會主題「龍耀台南」， LOGO以南字為主題，結合飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南 （圖／記者陳諭申攝，2023,09,26）

記者陳諭申/台南報導

由台南市政府與交通部觀光署共同主辦的2024台灣燈會，今(26)日召開「主視覺發表」記者會，宣告燈會起跑。本次主視覺設計邀請知名剪紙藝術家楊士毅負責LOGO及標準字設計，及國立台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授黃桂瀅統籌海報設計及相關視覺應用，要展現古都台南的喜氣與台南400的發展。

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台南市長黃偉哲表示，睽違16年，2024台灣燈會也是台南400第一場國際級與國家級盛典，台南身為主辦城市，將做好東道主迎接各地遊客的到訪。交通部觀光署副署長林信任致詞表示，這次的主視覺設計深具臺南味及國際觀，明(113)年將是台南第4度舉辦台灣燈會，適逢台南400年，觀光署將融入台南在地特色，與籌辦團隊積極創意發想，加以展現在地特色並放眼國際。，為觀光推廣帶來新契機。


藝術家楊士毅表示，因為喜歡台南，所以移居台南，這次主題「龍耀臺南」， LOGO以南字為主題，結合飛檐與城牆，以及代表吉祥祝福的祥龍守護著台南，希望大家看見一個發光的台南，來自對人的分享與守護，以及關心與疼愛，這份精神不只是人們幸福生活的根本，更是一座城市自信光彩的原因。

▲2024台灣燈會今(26)日召開主視覺發表記者會，(左起) 觀旅局局長林國華、交通部觀光署副署長林信任、台南市長黃偉哲、剪紙藝術家楊士毅、台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授黃桂瀅（圖／台南市政府提供）
▲2024台灣燈會今(26)日召開主視覺發表記者會，(左起) 觀旅局局長林國華、交通部觀光署副署長林信任、台南市長黃偉哲、剪紙藝術家楊士毅、台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授黃桂瀅（圖／台南市政府提供）
台南大學視覺藝術與設計學系助理教授黃桂瀅表示，設計時想用圓來呈現這個城市的完美、包容與和諧，而這個圓也像一圈圈齒輪般肩負著不同的力量，一直轉動、一直前進，一起圓滿團圓。圓圈起台南萬象非凡的因緣，在台南，「圓」融在每個角落，例如經典美食的碗公圓、感恩好客的辦桌圓、城市軌跡的圓環圓、尖端科技的晶圓圓等；這些眾多的善緣良緣凝聚成一個巨大的同心圓，吸引了不同族群和地區的人們在此定居和交流，讓台南成為一個充滿活力且富有魅力的築夢之地。此外，搭配市府觀旅局曾提出的「TainanTone」用顏色閱讀台南之創意宣傳影片，挑選出「鹽田白」、「鱔魚黑」、「西洋銀」、「古磚橘」等4色作為選搭底色，呈現有別於以往的靈活設計，展現燈會的多元意象。

「2024台灣燈會在台南」官方網站 2024taiwanlanternfestival.org

「2024台灣燈會在台南」主視覺動畫檔案下載 https://bit.ly/3EQ23AL

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