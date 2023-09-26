屏東明揚惡火釀嚴重傷亡！玉山金2409名員工響應 捐贈善款1000萬
屏東科技園區明揚國際工廠22日爆炸，釀成嚴重死傷，玉山金控玉山志工基金會響應愛心捐款活動，募集了2,409位玉山員工愛心，募得1,000萬元款項，將全數捐至屏東縣政府社會局社會救助金專戶，由政府統籌運用，協助傷患後續醫療及生活所需，並提供罹難者家屬經濟上的支持。
記者林莞茜／綜合報導
屏東科技園區明揚工廠發生大火，傷亡人數已高達百人，更有消防員殉職，屏東縣政府表示，截至今（26）日中午為止，捐款筆數計有6,513筆，金額40,589,638元，善款優先使用的方向有3個部分，就是急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用。
明揚爆炸案造成112人受傷就醫，截至目前仍有54人住院，其中12人在加護病房觀察中。為讓消防弟兄、傷者及家屬得到情緒紓解及支持，屏東心理諮商師公會邀集高屏地區62位諮商心理師，配合縣府衛生局、消防局、勞青處安排專業的心理師提供心理支持。
社會處長劉美淑指出，目前善款除了有原來的救助金專戶委員來監督之外，也會再邀請捐款人代表、受益人代表，以及必要的專家學者進行參與這個專案，監督所有善款的使用，目前優先會使用的方向有3個部分，就是急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用，至於其他的需求會在這一週內向各局處來做收集，經委員會同意之後，才會開始適用。