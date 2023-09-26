快樂捐血做公益！中油大林煉油廠辦百萬CC熱情公益捐血活動
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(26)日，在該廠行政中心前廣場，舉辦百萬CC熱情公益捐血活動，廠長廖本源率先挽袖捐血做公益，捐出179袋，共44750CC熱血，期能紓解血荒。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源表示，中油煉製事業部大林煉油廠為貫徹中油百萬CC熱情公益捐血活動政策，並協助紓緩社會目前血荒問題，乃舉辦此一百萬CC熱情公益捐血活動，號召員工捐出熱血，一同為公益貢獻一份心力。
中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源，率副廠長羅國暉、行政組經理陳永達、公關課長洪明郎等主管，到場為捐血員工加油打氣，並率領各級主管到場響應百萬CC熱情公益捐血活動，他率先挽袖捐血做公益。
廖本源說，捐血是一種無私的行為，是對人類健康事業的貢獻，是對社會公益事業的支持，相信每位參與捐血的朋友，都能夠感受到這份善意和溫暖，也能夠為自己的行為，感到驕傲和自豪。
廖本源指出，投入公益活動是台灣中油公司身為社會一份子的責任與使命，捐血活動之後仍會繼續舉辦，以善盡企業社會責任，並期盼有更多人持續展現愛心，一同加入捐血的行列，為血庫獻上熱血。