藍委質疑怎不進中國蛋 林俊憲：半年來抹黑終於水落石出
在野黨近來頻頻攻擊巴西進口蛋專案，國民黨立委游毓蘭今（26）日表示，自己曾提及進口中國蛋，農業部前部長陳吉仲以禽流感地區為由否決，她認為「雞蛋不該分抗中保台」。民進黨立委林俊憲稱，終於劇本進入最後高潮，在野半年多來的抹黑與醞釀，都是為了鋪陳精彩大場面「為什麼不進口中國蛋？」圖窮匕見、一切終於水落石出。
記者陳威叡／台北報導
游毓蘭稱「雞蛋不該分抗中保台」，林俊憲表示還真的有分，當初進口蛋大老遠從巴西買的原因爲何，原因就是「非疫區」，況且日本和台灣離巴西一樣遠、離中國一樣近，為什麼也堅持進口巴西蛋？難道是「抗中保日」？
林俊憲提醒，是不是忘了當初專案進口蛋的原因，就是禽流感導致產蛋量下降，結果還要從禽流感疫區搬蛋回來，到底什麼意思？大概是認為「兩岸一家親」，不要分那麼細，疫區什麼的在「民族大義」前都不值得一提。
林俊憲也納悶，巴西沒跟台灣交惡、也是世界有名的農產出口大國，到底哪裡得罪這些人要被這樣抹黑？原來不是巴西得罪誰，單純是巴西阻礙了人家血濃於水的情感，換哪國蛋都一樣，不是「祖國蛋」可是不吃的，「圖窮而匕首見，一切終於水落石出了」。