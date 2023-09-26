論壇提「國家希望工程」　賴清德要打造公義永續台灣

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賴清德說，他一直都認為，世界的變化就是台灣的機會。目前的全世界，不管是後疫情時代對全球的衝擊，或地緣政治的變化，又或者大趨勢的淨零轉型、數位轉型等，台灣在這幾十年來累積了相當程度的工業或商業的基礎。在面對這個國際情勢變化、全球供應鏈改變的時刻，我們怎麼樣去站穩台灣地位，這個就是我們要共同努力的。
林志潔也分享她在科技法律研究的經驗與見解，她認為，當代的危機就是「不對稱」與「極權」，科技其實是一體兩面的刀刃，在民主社會裡，碰到疫情狀況，生醫產業的發展拯救了無數性命，但若遭到誤用，就會變成極權迫害人權的幫兇。為了不讓科技發展走上「歹路」，一方面要讓產業繁榮，也要引導產業發展，譬如生醫科技、藥物實驗等，給予倫理規範，而這部分就是立法院的權責，也是法律、科技、倫理之間的交錯，這也是社會永續的一環。
賴清德最後表示，他已經提出「國家希望工程」，就是希望結合國家各界力量，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。和平是燈塔，民主是指南針，用民主的指南針，邁向和平的目標，經濟繁榮是一個目標；由創新走向經濟繁榮，永續也要從公義開始，所以公義永續的台灣，是我們的目標。