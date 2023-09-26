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論壇提「國家希望工程」　賴清德要打造公義永續台灣

▲賴清德會中提到，希望結合國家各界力量，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。（圖／林志潔辦公室提供）
▲賴清德會中提到，希望結合國家各界力量，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。（圖／林志潔辦公室提供）

記者李春台／新竹報導

瞄準青年科技票，民進黨總統參選人賴清德今（26）日下午，與新竹市立委參選人林志潔，共同出席由零碳協會舉辦「作伙為台灣」論壇活動，與台、美青壯世代學者專家，青年半導體工程師等40名產學界人士直接面對面，進行深度對談。賴清德會中提到，希望結合國家各界力量，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。

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賴清德指出，要讓台灣持續在科技上扮演領先的角色，答案就是我們要大膽投資下一代的科技創新。下一代科技重心就是人工智慧，台灣要讓人工智慧能夠產業化，連帶運用人工智慧協助台灣的中小企業順利轉型升級，讓台灣的產業能夠人工智慧化，這他過去擔任行政院長期間就有推動，並提出人工智慧方案，從台成清交成立半導體學院，就是善用台灣ICT硬體的產業，還有IC製造設計等等做基礎，去推動人工智慧的發展；另外一層面就是鬆綁法令，讓台灣成為人工智慧的樞紐，吸引國際人工智慧研發大廠來到台灣。

賴清德說，他一直都認為，世界的變化就是台灣的機會。目前的全世界，不管是後疫情時代對全球的衝擊，或地緣政治的變化，又或者大趨勢的淨零轉型、數位轉型等，台灣在這幾十年來累積了相當程度的工業或商業的基礎。在面對這個國際情勢變化、全球供應鏈改變的時刻，我們怎麼樣去站穩台灣地位，這個就是我們要共同努力的。

林志潔也分享她在科技法律研究的經驗與見解，她認為，當代的危機就是「不對稱」與「極權」，科技其實是一體兩面的刀刃，在民主社會裡，碰到疫情狀況，生醫產業的發展拯救了無數性命，但若遭到誤用，就會變成極權迫害人權的幫兇。為了不讓科技發展走上「歹路」，一方面要讓產業繁榮，也要引導產業發展，譬如生醫科技、藥物實驗等，給予倫理規範，而這部分就是立法院的權責，也是法律、科技、倫理之間的交錯，這也是社會永續的一環。

賴清德最後表示，他已經提出「國家希望工程」，就是希望結合國家各界力量，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。和平是燈塔，民主是指南針，用民主的指南針，邁向和平的目標，經濟繁榮是一個目標；由創新走向經濟繁榮，永續也要從公義開始，所以公義永續的台灣，是我們的目標。

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