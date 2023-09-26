侯友宜請長假藍綠吵翻天 新北市議會定期會首日喧囂中提早散會
新北市議會今（26）日下午召開定期會，民進黨團提案變更議程要求請長假投入大選的國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜銷假到議會進行施政報告、市政總質詢及總預算報告，不過國民黨團反批民進黨總統參選人賴清德在擔任台南市長任內230多天沒進議會；藍綠雙方互相攻防，最後民進黨團不滿集體退席，國民黨團以人數優勢，維持原規劃議程通過，議長最後決定散會。藍綠黨團議員則在會場高舉「落跑市長，擺爛傳承」、「依法請假，公私分明」舉牌進行喊話，結束首日市議會議程。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會第4屆第2次定期會今日下午開議，原訂確認本屆會期議程，其中原定明日下午邀請侯友宜進行施政報告，不過因侯友宜已向市府告假拚大選，將由新北市代理市長、副市長劉和然上陣報告，接下來則是10月24日至11月9日的市政總質詢，同樣應該也是由劉和然帶領局處首長面對議員質詢。
民進黨團總召鄭宇恩在開議時率先發言提出臨時動議，指出侯友宜是史上請假最多天的市長，今年新北市的2131億元預算也是市政史上最高的一次，比侯友宜剛上任時多了500多億元，直言代理市長沒有民意基礎，也不是市民選舉出來的，要求侯友宜應銷假親自出席市施政報告、市政總質詢及總預算報告，這是侯身為市長最大的責任。
對此國民黨團書記長廖先翔也發言，指出議會是合議制，民進黨團的呼籲，要大家都同意才行，民進黨沒必要當恐怖情人，請民進黨不要綁架議會，強調不論代理市長有沒有民意基礎，規定就是市長請假就由代理市長報告。
最後一場藍綠議員各持己見，蔣根煌宣布清點人數準備表決，最後確認有34位新北市議員在場，超過半數，隨即詢問在場有無贊成鄭宇恩提案？在場議員無人舉手，蔣根煌便宣布鄭宇恩所提動議不成立，另外並再問到對議程表有無意見，在場議員也都說沒意見，蔣根煌隨即宣布沒有意見即是確認，最後敲槌宣布散會。