112年全運會專屬市民演唱會10/14-15登場 強檔卡司要為選手齊加油

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黃莑茗是麻豆出身的北漂學子，記者會獻唱剛發行的單曲「All Night」。副市長葉澤山代表市長黃偉哲致贈蜂蜜及文旦，希望被粉絲封為「莑糖」的黃莑茗也被台南優質蜂蜜圈粉，黃莑茗則回贈T恤及周邊商品。市長黃偉哲也於記者會後與黃莑茗相見歡，除錄製宣導影片歡迎民眾，也聯手為正值盛產的麻豆文旦促銷。
黃偉哲指出，南市已經16年沒有辦理大型的全國性運動會，本次迎接112年全運會，市府特別邀請不分年齡層都喜歡的知名歌手與藝人，於體育場旁的體育之心廣場辦理市民之夜演唱會，歡迎大家來看演唱會，也為選手加油打氣。
台南市政府指出，南市自96年辦理全國運動會至今，已歷時16年未辦理，為確保112年全國運動會的舉辦品質，自108年起即著手盤點市內各運動場館，規劃49個競賽場地中，辦理35項競賽種類，投入超過1億7,000多萬元之修繕經費，提升各運動場館品質，以符合辦理全國賽之需求。全運會部分項目提前舉辦，目前南市累計7金11銀9銅共27面獎牌，相信地主隊民眾的熱情加油下之後獎牌將不斷增加，更多相關資訊請關注「112年全國運動會在台南」FB粉絲頁。
民眾參加市民之夜演唱會及全運會活動，期間消費還可以參加台南購物節，消費累計滿一百元可獲得台南購物節一組抽獎序號，有iPhone、百萬名車以及神秘大獎可抽，歡迎大家來台南抽大獎。