亞運跆拳道／林唯均錯失金牌哭成淚人！最後1秒沒守住 丟4分超嘔
杭州亞運女子53公斤級金牌戰，我國選手林唯均遺憾以1:2不敵韓國選手朴慧珍，賽後受訪時她也描述了那導致失利的「1秒鐘」，因為沒想到對手會轉身進行攻擊，而被連續得分，相當可惜。
特派記者黃建霖/杭州報導
這場比賽相當膠著，林唯均首回合一度以6:3領先，但就是在最後一秒沒能守住，突然被對手兩次中段攻擊得手。雖然她之後在第二回合也回敬一次逆轉秀，但第三回合故事重演，又是在4:0開局的情況下遭到翻盤，錯失金牌。
賽後林唯均不斷地說很可惜，因為如果第一回合能贏下來，那她早該能以2:0收下勝利，結果拖到第三回合，自己的體能也開始有些下滑，慢慢難以和對手抗衡。
談到首回合最後那致命的一秒鐘，她說：「沒想到對手會轉身」，被連續攻下4分，十分可惜。但也提到這次的設定是以中國選手左菊為目標，其實也沒想到能打到這裡，成績已比自己預期的好。
這次亞運是林唯均努力練習的成果，從一直被教練罵、到成功做出調整力克強敵，也無怪乎在賽後她真情流露、激動落淚。她透露為了這次亞運，自己在近身部分做了許多加強，「之前身體比較單薄，現在身體素質比較好。」
外型亮麗的林唯均是名門之後，母親劉昭晴過去拿過跆拳道世錦賽金牌，這次輸掉之後，她無奈地苦笑和媽媽說：「差一點點！我認為自己會贏，如果第一回合沒有鬆懈的話。」