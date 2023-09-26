特企／HIT2「次元的秘密」　中秋活動可免費獲得「玉輪秋夜兔」

次元的另一端是被絕望所主宰的空間——「瑞夕提研究室」
這裡曾是瑞夕提學會的實驗室，一直進行著秘密綁架人類及動物進行犧牲性的實驗，後來因為伊甸石被賦予過多的力量，實驗體們開始失控暴走，最後成為了一個被封閉的次元空間。在實驗室最深層之中，是曾經統治過艾爾伐蘭森林的首領「雷奧萊斯」，因為伊甸石的力量突變成為「瑞夕提研究室」最絕望的存在，冒險家們膽敢前往挑戰嗎？
瑞夕提研究室BOSS——雷奧萊斯
「瑞夕提研究室」首領戰有別於以往的BOSS挑戰，提供了更加看重團戰策略的玩法，主要是以公會為單位的大型團戰模式，需要公會夥伴間更緊密的溝通與配合才能搶佔狩獵首領的最佳位置，且公會與公會之間將會為了搶奪最佳狩獵位置而進行對決。
「黃金的使命」登場！成為你穩定成長的強大後援
本次改版新增了全新系統「黃金的使命」，只要每週完成9個任務即可獲得英雄等級的裝備、符文成長道具、虛空氣息成長道具、技能成長道具等豐富資源，想要穩定培養角色的冒險家千萬不能錯過，體驗積沙成塔、逐漸茁壯的成就感吧！
抽到手軟！完成中秋系列活動最多獲得超過360抽召喚券
本次改版也祭出超豐富的中秋節召喚慶典活動，於9月26日至10月2日的7天簽到簿中每日可獲得燦爛的職業/寵物11次召喚券III(金幣/綁定角色)選擇券，另外於9月26日至10月3日連續8天可使用金幣購買燦爛的職業/寵物11次召喚券III(金幣/綁定角色)各1張。此外還推出了「碧堤爾斯的豐饒農場」，蒐集活動硬幣可以用來兌換台港澳專屬寵物「玉輪秋夜兔」、召喚券、成長材料等等！以上中秋系列活動可免費得到的召喚券最多可達360抽！是絕對不能錯過的節慶活動！
全新賽季開始！巔峰對決、通行證登場
除了上述的新增改版內容外，《HIT2》也進入了全新賽季！熱愛PVP的冒險家們期待的跨區地城巔峰對決將再次展開，還有第三賽季通行證「盧卡斯」也正式推出，對於想要以獲得高CP值成長資源做為角色成長的冒險家不妨可以考慮入手！
更多關於《HIT2》最新改版資訊，再請冒險家們持續關注官方網站與新聞，享受《HIT2》帶來的更多驚喜吧！
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