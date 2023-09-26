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特企／HIT2「次元的秘密」　中秋活動可免費獲得「玉輪秋夜兔」

▲瑞夕提研究室BOSS——雷奧萊斯。（圖／品牌提供）
▲瑞夕提研究室BOSS——雷奧萊斯。（圖／品牌提供）

本報訊

由NEXON發行，NEXON Games所開發的MMORPG《HIT2》釋出９月大型改版內容「次元的秘密」，推出全新跨區地城「瑞夕提研究室」與全新系統「黃金的使命」。同時也推出中秋節系列活動，冒險家們可以在本次活動中領取大量召喚券以及透過活動免費獲得寵物「玉輪秋夜兔」。

次元的另一端是被絕望所主宰的空間——「瑞夕提研究室」

這裡曾是瑞夕提學會的實驗室，一直進行著秘密綁架人類及動物進行犧牲性的實驗，後來因為伊甸石被賦予過多的力量，實驗體們開始失控暴走，最後成為了一個被封閉的次元空間。在實驗室最深層之中，是曾經統治過艾爾伐蘭森林的首領「雷奧萊斯」，因為伊甸石的力量突變成為「瑞夕提研究室」最絕望的存在，冒險家們膽敢前往挑戰嗎？

瑞夕提研究室BOSS——雷奧萊斯

「瑞夕提研究室」首領戰有別於以往的BOSS挑戰，提供了更加看重團戰策略的玩法，主要是以公會為單位的大型團戰模式，需要公會夥伴間更緊密的溝通與配合才能搶佔狩獵首領的最佳位置，且公會與公會之間將會為了搶奪最佳狩獵位置而進行對決。

「黃金的使命」登場！成為你穩定成長的強大後援

本次改版新增了全新系統「黃金的使命」，只要每週完成9個任務即可獲得英雄等級的裝備、符文成長道具、虛空氣息成長道具、技能成長道具等豐富資源，想要穩定培養角色的冒險家千萬不能錯過，體驗積沙成塔、逐漸茁壯的成就感吧！

抽到手軟！完成中秋系列活動最多獲得超過360抽召喚券

本次改版也祭出超豐富的中秋節召喚慶典活動，於9月26日至10月2日的7天簽到簿中每日可獲得燦爛的職業/寵物11次召喚券III(金幣/綁定角色)選擇券，另外於9月26日至10月3日連續8天可使用金幣購買燦爛的職業/寵物11次召喚券III(金幣/綁定角色)各1張。此外還推出了「碧堤爾斯的豐饒農場」，蒐集活動硬幣可以用來兌換台港澳專屬寵物「玉輪秋夜兔」、召喚券、成長材料等等！以上中秋系列活動可免費得到的召喚券最多可達360抽！是絕對不能錯過的節慶活動！

全新賽季開始！巔峰對決、通行證登場

除了上述的新增改版內容外，《HIT2》也進入了全新賽季！熱愛PVP的冒險家們期待的跨區地城巔峰對決將再次展開，還有第三賽季通行證「盧卡斯」也正式推出，對於想要以獲得高CP值成長資源做為角色成長的冒險家不妨可以考慮入手！

更多關於《HIT2》最新改版資訊，再請冒險家們持續關注官方網站與新聞，享受《HIT2》帶來的更多驚喜吧！

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