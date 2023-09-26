撞死23歲女騎士肇逃亡！網傳落跑駕駛曾任分局長 警方回應了
25日下午，桃園一名梁姓女子騎車行經大園區興華路二段、航城路口時，遭到對向白色小客跨越雙黃線「切西瓜」左轉踫撞，強大衝擊力導致梁女當場倒地不起，豈料肇事車主竟猛踩油門逃離，梁女緊急送醫仍不治；事後網路卻傳出肇事的廖姓車主（69歲）曾任分局長警職，對此，桃園警方稍早回應，經調查後確認廖男沒有擔任過警職，身份單純。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，25日下午2時許，23歲的梁姓女子行經上述路段時，遭一輛左轉跨越雙黃線的轎車撞上，雖肇事駕駛當時有下車查看，但發現狀況嚴重後隨即又跑上車逃逸，路過民眾見狀，立刻打電話幫忙報案，無奈最終還是因傷重不治。
警方獲報後，透過監視器畫面以車追人，最終在宜蘭蘇澳砲台山尋獲肇事的廖姓駕駛，但是其已輕生死亡；由於廖男在臉書自我介紹中寫下曾就讀過「中央警官大學」，日前亦有網路媒體報導他做過警察，最高職位達分局長，因此引發網友熱議，不過宜蘭及桃園警調查後，均指出廖男身分單純，沒有在警察單位任職過，詳細案情還有待進一步釐清。
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