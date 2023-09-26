民進黨批侯友宜請假續領薪 新北府怒提賴清德拿500萬年薪跑選舉
針對民進黨批評國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜請長假投入大選，依照公務人員請假規則，請長假還可以持續領薪，還嘲諷對年收入高達1500萬大群館宿舍的侯友宜來說，可能不會看在眼裡。對此，新北市政府今（26）日傍晚發布新聞稿強力反擊，指出侯友宜請假期間薪資全部回捐市庫，反觀民進黨竟遮眼摀耳，忘了身兼副總統、年薪高達500萬的賴清德，聲稱不用請假，領著納稅人的錢全台跑選舉行程，如此大言不慚，令聞者嘖嘖稱奇。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府重申，侯友宜根據《行政中立法》、《公務人員請假規則》依法以尚未使用的積假辦理休假，依照民進黨以今年9月23日至明年1月13日計算的區間來看共77個工作天，非民進黨發言人張志豪所稱的113天，一再用誇大不實的言詞， 製造假消息誤導大眾，離譜至極。
新北市府表示，呼籲執政黨發言要所有本，不要憑空捏造讓人看笑話，更要記得回頭看看自己，不要選擇性失憶，別忘了從來不需要請假，每一天都在做民進黨主席和總統參選人的正是身兼多重身份的副總統賴清德，請回答人民，賴主席是如何領著年薪500萬，全台選舉造勢行程跑透透讓全民買單？請問大放厥詞的民進黨，難道這就不叫爽領人民納稅錢？