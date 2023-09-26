基泰建設發重訊！將出售「基泰忠孝」大樓　估市值達百億

賴清德提增加大學護理系解護士荒　柯美蘭：根本搞錯方向

▲柯美蘭指出，薪資待遇、勞動條件上普遍不佳，造成護理系招生不足。在這種招生不足的狀況下，賴清德還要增加招生名額，實在令人匪夷所思。（圖／翻攝「柯美蘭」臉書）
▲柯美蘭指出，薪資待遇、勞動條件上普遍不佳，造成護理系招生不足。在這種招生不足的狀況下，賴清德還要增加招生名額，實在令人匪夷所思。（圖／翻攝「柯美蘭」臉書）

記者李春台／新竹報導

副總統賴清德日前拋出醫護政見，主張增加大學護理系所招生名額來解決護理師荒的窘境，新竹市立委參選人柯美蘭今（26）日在臉書表示，「政見根本搞錯方向，完全不懂目前醫護環境的問題在哪裡？」柯美蘭指出，事實的真相是因為護理師不管在薪資待遇、勞動條件上普遍不佳，造成護理系招生不足。在這種招生不足的狀況下，賴清德還要增加招生名額，實在令人匪夷所思。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯美蘭指出，台灣的高等教育是市場導向，許多學生會依照就業市場的前景去選擇要就讀的科系，目前在科技產業待遇較佳，自然吸引許多學生就讀，也造就大學院所廣開相關科系，滿足台灣就業市場的需求。

柯美蘭表示，賴清德副總統把目前醫護人員不足的原因，歸咎在大學護理系所名額不足，然而事實的真相是因為護理師不管在薪資待遇、勞動條件 上普遍不佳，造成護理系招生不足，即使已經取得執照，也僅60%的合格護理人員願意投身護理行業，這才是台灣護理人員不足背後的真相，已經招生不足的護理系所，賴副總統還要再增加招生名額，這個論點實在讓人匪夷所思。

柯美蘭也提到，台灣護理師缺工的狀況其實非常嚴重，有的門診2~3個診間才配一個護理師，也因為護理師不足而造成醫院「關床」的狀況，大型醫院平均關床8-10％，造成整體醫療量能降低，其他如過高的護病比、加班常態化，都是目前第一線醫療單位面臨的狀況。

公立醫院新進護理師年薪不到50萬，我認為目前護理師缺工的情況，還是必須要透過提高薪資福利為首要目標，否則很難留住優秀的護理師，應該由政府帶頭替護理師加薪，才能全面提高護理師的待遇。

最後，柯美蘭也透露在醫院工作32年，最感謝的是護理師，因為護理師工作繁重，低薪高壓力。偶而還有病人會對她們大小聲，她們多默默忍受，當醫師愈忙碌，愈能感受資深護理師的重要性，默契會決定看病、開刀的品質，未來如果有機會進入體制，一定會替護理師工作環境而努力。

賴清德拋醫護政見挨批！她籲：正視血汗環境　別再讓護理師做功德

論壇提「國家希望工程」　賴清德要打造公義永續台灣

選委會也有高友友？劉崇顯爆高虹安又將市府預算當作人情公積金

桃園大溪老街設首座iTrash智慧垃圾桶　6大功能提升環境品質

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞