賴清德提增加大學護理系解護士荒　柯美蘭：根本搞錯方向

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柯美蘭表示，賴清德副總統把目前醫護人員不足的原因，歸咎在大學護理系所名額不足，然而事實的真相是因為護理師不管在薪資待遇、勞動條件 上普遍不佳，造成護理系招生不足，即使已經取得執照，也僅60%的合格護理人員願意投身護理行業，這才是台灣護理人員不足背後的真相，已經招生不足的護理系所，賴副總統還要再增加招生名額，這個論點實在讓人匪夷所思。
柯美蘭也提到，台灣護理師缺工的狀況其實非常嚴重，有的門診2~3個診間才配一個護理師，也因為護理師不足而造成醫院「關床」的狀況，大型醫院平均關床8-10％，造成整體醫療量能降低，其他如過高的護病比、加班常態化，都是目前第一線醫療單位面臨的狀況。
公立醫院新進護理師年薪不到50萬，我認為目前護理師缺工的情況，還是必須要透過提高薪資福利為首要目標，否則很難留住優秀的護理師，應該由政府帶頭替護理師加薪，才能全面提高護理師的待遇。
最後，柯美蘭也透露在醫院工作32年，最感謝的是護理師，因為護理師工作繁重，低薪高壓力。偶而還有病人會對她們大小聲，她們多默默忍受，當醫師愈忙碌，愈能感受資深護理師的重要性，默契會決定看病、開刀的品質，未來如果有機會進入體制，一定會替護理師工作環境而努力。