地方怨自付危險加給 政院：提升警消待遇是共同期待須攜手落實
屏東明揚大火釀成嚴重傷亡，其中有4名勇消在救災中殉職，讓外界關注消防員權益。對此台中市長盧秀燕表示，行政院在今年7月修正提升消防人員危險職務加給15％，但明年起地方政府自行負擔，認為中央開支票就應長期買單。對此政院表示，提升警消待遇應是中央與地方共同期待，「也需要攜手合作才能真正落實，作基層同仁最有力的後盾」。
記者陳威叡／台北報導
對於消防人員危險職務加給，盧秀燕表示中央開支票就應長期買單。對此行政院發言人林子倫表示，提升警消人員待遇應是中央與地方政府共同的期待，也需要中央與地方攜手合作才能真正落實。
林子倫表示，根據《地方制度法》規定，地方政府編制人員人事費屬自治事項，相關預算本應以自有財源優先編列，中央基於協助立場，則依照《財政收支劃分法》及中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，按一致性標準納入一般性補助款基本財政支出設算，再視財政情況判斷是否予以補助。
林子倫指出，考量調升警消人員危險警勤職務加給政策決定時間為今年中，各地方政府預算編列恐不及支應，中央日前已先請地方政府函報經費增加情形，全額撥補所需增加經費。明年起則依法回歸既有機制，且因各直轄市基本財政收入皆大於支出，故無需再行補助。
林子倫表示，相關補助皆依既有法律辦理，並無所謂「中央開支票、地方買單」情形，期盼地方政府能繼續與中央共同努力，持續加強對於警消第一線人員的照顧，作基層同仁最有力的後盾。