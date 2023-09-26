OneRepublic共和世代又來了！明年高雄巨蛋開唱　一年攻南北雙蛋

葛萊美獎入圍肯定、全球超過250億次驚人收聽天量，流行天團共和世代（OneRepublic）確定三度訪台！繼2017年及今年3月5號首度站上台北小巨蛋秒殺開唱後，讓不少歌迷敲碗希望能夠再次攻蛋，正式宣布將帶著全新系列世界巡迴《OneRepublic The Artificial Paradise Tour in Kaohsiung》在2024年1月19號首次南下高雄巨蛋開唱，除了寫下台灣演唱會紀錄「史上首支西洋樂團，一年內達成南北攻蛋」紀錄外，也是2024開春最大咖，可見OneRepublic的高人氣與魅力持續不減。
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OneRepublic由主唱及靈魂人物萊恩Ryan Tedder領軍，主奏吉他手Zach Filkins、節奏吉他手Drew Brown、貝斯手Brent Kutzle、鼓手Eddie Fisher及鍵盤手/小提琴手Brian Willett等人組成，從2002年成軍開始深耕樂壇多年，在2007年一曲搖滾抒情曲〈Apologize〉爆紅全世界，就此展開了OneRepublic的傳奇音樂之路，一路打造多首暢銷金曲〈Stop and Stare〉、〈Good Life〉、〈If I Lose Myself〉其中一曲搖滾國歌〈Counting Stars〉飆下全球超過20億次收聽的驚人紀錄，以及去年替《捍衛戰士：獨行俠》量身打造插曲〈I Ain't Worried (From “Top Gun: Maverick”)〉再次稱霸全球排行！在今年3月5日OneRepublic成功站上台北小巨蛋完售開唱，除了團員們再度愛上台北，特地首唱在當時未曝光新曲〈RUNAWAY〉高達3次外，小巨蛋還幸運被收錄在音樂錄影帶之中，當晚樂迷們也被OneRepublic的LIVE實力與天團魅力徹底收服，演唱會結束後依舊激動不已且久久無法忘懷，社群網路也引起眾多討論紛紛留言「實在太棒太精彩，想再看一次」、「天團實力太驚人」、「可以再攻蛋一次嗎」等！
不到1年的時間，OneRepublic再次信守與粉絲許下的承諾，宣布將三度在台開唱！OneRepublic這次帶來全新世界巡迴《OneRepublic The Artificial Paradise Tour in Kaohsiung》首次南下開唱，直接挑戰高雄巨蛋，完成南北雙蛋攻唱紀錄，精彩可期不容錯過！本次演出除了一般售票之外，更規劃了專屬Live Nation Taiwan官方合作夥伴，台灣大哥大/MyMusic及Lexus專屬的品牌購票專區，保留該票價中的特選席次供品牌會員購票，詳細購票資訊請見拓元售票系統或品牌官方社群網站。
OneRepublic世界巡迴演唱會《OneRepublic The Artificial Paradise Tour in Kaohsiung》10月5號早上11點拓元系統全面開賣，而台灣大哥大、MyMusic用戶及Lexus車主可享品牌專屬購票專區，購得最佳席次的票券。