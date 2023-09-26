基泰建設發重訊！將出售「基泰忠孝」大樓　估市值達百億

評郭台銘影片「看了渾身不對勁」　黃暐瀚：足見郭辦現在的亂

▲黃暐瀚表示看見郭台銘影片中的麥克風線，越看越渾身不對勁，見微知著，足見郭辦現在的「亂」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
▲黃暐瀚表示看見郭台銘影片中的麥克風線，越看越渾身不對勁，見微知著，足見郭辦現在的「亂」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者陳威叡／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前在臉書上貼出「郭台銘的AI教室」，資深媒體人黃暐瀚表示，他一眼看見郭身上的麥克風線，越看越渾身不對勁，線頭上的白色膠帶在拍攝時鬆脫，麥線跳脫出來與淺藍襯衫反差超明顯，白色膠帶更是搶眼，他質疑郭辦、拍攝團隊、隨行、幕僚與新聞組工作人員都沒有人覺得奇怪，認為見微知著，「這麼小的一件事情，足見郭辦現在的『亂』」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚說，自從寫了「郭董、三不懂」，不懂媒體、不懂人性、不懂感動人心，讓很多郭粉不開心，甚至到他的臉書來戰，罵他是郭黑，但若心念一轉，如果把他分析的缺失，都如實儘速改進的話，「郭黑也可以變郭嘉」。

黃暐瀚表示，別的不說，光是郭台銘在臉書公布的AI教室影片，他一眼看見這個「麥克風線」，越看越渾身不對勁。線頭上黏著一個白色膠帶，明顯是原本貼在西裝內緣的，但拍攝時膠帶鬆脫，整條麥線跳脫出來，背景淺藍襯衫反差超明顯，白色膠帶更是搶眼。

黃暐瀚質疑，郭辦、拍攝團隊、隨行、幕僚與新聞組工作人員，難道沒有一個人覺得怪，可以中斷錄影，先幫郭把線理好了再繼續拍，見微知著，「這麼小的一件事情，足見郭辦現在的『亂』」。

民調曝賴佩霞替郭台銘加分有限　近6成不以為然

曝出任副手「背後重要推手」　賴佩霞：我丈夫非常喜歡郭台銘

談被郭台銘邀任副手原因　賴佩霞：是周圍30幾歲年輕人建議找我

藍白整合升溫遭邊緣化？郭台銘引孫子兵法：兵無常勢、水無常形

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞