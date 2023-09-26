評郭台銘影片「看了渾身不對勁」 黃暐瀚：足見郭辦現在的亂
鴻海創辦人郭台銘日前在臉書上貼出「郭台銘的AI教室」，資深媒體人黃暐瀚表示，他一眼看見郭身上的麥克風線，越看越渾身不對勁，線頭上的白色膠帶在拍攝時鬆脫，麥線跳脫出來與淺藍襯衫反差超明顯，白色膠帶更是搶眼，他質疑郭辦、拍攝團隊、隨行、幕僚與新聞組工作人員都沒有人覺得奇怪，認為見微知著，「這麼小的一件事情，足見郭辦現在的『亂』」。
記者陳威叡／台北報導
黃暐瀚說，自從寫了「郭董、三不懂」，不懂媒體、不懂人性、不懂感動人心，讓很多郭粉不開心，甚至到他的臉書來戰，罵他是郭黑，但若心念一轉，如果把他分析的缺失，都如實儘速改進的話，「郭黑也可以變郭嘉」。
黃暐瀚表示，別的不說，光是郭台銘在臉書公布的AI教室影片，他一眼看見這個「麥克風線」，越看越渾身不對勁。線頭上黏著一個白色膠帶，明顯是原本貼在西裝內緣的，但拍攝時膠帶鬆脫，整條麥線跳脫出來，背景淺藍襯衫反差超明顯，白色膠帶更是搶眼。
黃暐瀚質疑，郭辦、拍攝團隊、隨行、幕僚與新聞組工作人員，難道沒有一個人覺得怪，可以中斷錄影，先幫郭把線理好了再繼續拍，見微知著，「這麼小的一件事情，足見郭辦現在的『亂』」。