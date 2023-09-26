▲XBB疫苗開打首日近7千人接種！　滿嬌姨也挽袖接種鼓勵長者一起打疫苗

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65歲以上併發症風險高 防疫大使滿嬌姨籲接種疫苗根據疾管署統計，5月起COVID-19併發症個案中65歲以上長者佔78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗。疾管署署長莊人祥表示，XBB病毒株不論在國內外都有流行，預期冬天呼吸道疾病盛行，10月2日起也可接種肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗，鼓勵民眾可分次施打或一起接種。
而曾演出《關於我和鬼變成家人的那件事》的滿嬌姨擔任此次的防疫大使，並在記者會上挽起衣袖接種XBB.1.5疫苗。滿嬌姨也秀出自己完整接種COVID-19疫苗的小黃卡作為證明，鼓勵和她一樣符合資格的朋友們能一起接種XBB.1.5疫苗。
10／9日開放全民接種 XBB.1.5疫苗怎麼打？目前，XBB.1.5疫苗優先開放給65歲以上民眾接種，林頂顧問、曾淑慧發言人表示，之後會依計畫在10月2日起開放醫護人員接種、10月9日起開放全民接種。
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎於記者會上說明XBB.1.5疫苗接種建議：
- 未滿6個月的嬰幼兒：
- XBB.1.5疫苗不可施打於未滿6個月的嬰幼兒身上
- 滿6個月－未滿5歲的幼兒：
- 從未接種過疫苗：應接種2劑XBB.1.5疫苗，2劑相隔28天以上
- 曾接種過1劑莫德納疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔28天以上
- 曾接種過1劑單價BNT疫苗基礎劑：應接種2劑XBB.1.5疫苗，第1－2劑間隔4週以上，第2－3劑間隔8週以上
- 曾接種過2劑單價BNT疫苗基礎劑：應接種1劑XBB.1.5疫苗，第1－2劑間隔4週以上，第2－3劑間隔8週以上
- 已完基礎接種劑接種：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並跟前1劑間隔12週以上
- 5歲以上的兒童、青少年、成人：
- 從未接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗
- 曾接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔3個月以上
- 最近確診的民眾：可於3個月後接種1劑疫苗
新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗 可以一起接種嗎？另外，10月2日起又有流感、肺炎鏈球菌疫苗可以接種。張峰義董事長提到，XBB.1.5、流感、及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種，也可分次施打，若同時接種於同一部位，兩針間隔距離至少2.5公分即可，也可分於不同部位接種。
疾管署提醒，民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
此外，接種後也應留意身體狀況，多喝水多休息，若有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59425
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