亞運3X3籃球／中華隊12比17不敵菲律賓 預賽1勝1負暫居A組第2
杭州亞運3對3籃球中華隊昨（25日）在A組預賽首戰以22比12戰勝香港，今（26日）第2戰面對強敵菲律賓，中華隊以12比17不敵對手，吞下首場敗仗，目前在預賽取得1勝1敗戰績，暫居A組第2。
記者張志宇/綜合報導
中華隊此次與與蒙古、約旦、香港、菲律賓同分到A組，今開賽菲律賓就靠著約翰·布萊恩薩霍尼亞罰球先馳得分，中華隊整場苦苦追趕，在僅剩4分37秒時靠著江均罰球追至5比7，僅有2分差。
菲律賓整場比賽皆將分差保持在2至4分領先，中華隊雖在終場前靠著汪哲宇在37秒時上籃得分，將比分追至12比14，但無奈後繼無力，菲律賓更在最後37秒時，靠著约翰卑斯曼利纳上籃與2次罰球連拿3分拉開比分，終場中華隊就以12比17不敵菲律賓。
此戰中華隊江均攻下4分為全隊最高，余祥平、林信寬各拿下3分，汪哲宇則貢獻2分。
本屆亞運晉級規則為，小組第1直接晉級4強戰，各組別第2與第3將進行交叉淘汰賽（B組對陣C組、A組對陣D組），勝者晉級4強戰。在本日A組首場中華隊對陣菲律賓的賽事結束後，目前菲律賓2勝0敗暫居小組第1，中華隊則是以1勝1敗位居第2。